Eski Boydak Holding yöneticisinin eşi FETÖ üyeliğinden yeniden yargılanacak

Sanık avukatlarının karara itirazını değerlendiren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, soruşturmanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.
Boydak, önümüzdeki günlerde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aliye Boydak, 28 Şubat 2018'de görülen karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.
İtiraz sonrası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı hukuka uygun bulmasının ardından sanık avukatları dosyayı Yargıtaya taşımıştı.