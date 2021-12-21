İngiliz ekonomist: “30 yıldır ekonomistim. Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunarak TL mevduatları için atılacak yeni adımları açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI, KURDA SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" ifadelerini kullandı. 5'li önlem paketinden de söz eden Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ardından döviz kurunda sert düşüş yaşandı, dolar kuru 18 TL'den 12 liranın altına kadar düştü.





TIMOTHY ASH: "KARİYERİM BOYUNCA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"



İngiliz ekonomist Timothy Ash ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası doların sert düşüşünü resmi Twitter hesabından şu şekilde yorumladı: "30 yıldır ekonomistim. Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim.

İnanılmaz."