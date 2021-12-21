Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul’a kar ne zaman yağacak...

BAŞKENTTE GECE SICAKLIK SIFIRIN ALTINDA 7 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Yavuz, başkentin hava durumuna ilişkin tahminleri ise şöyle aktardı:

"Başkentte önümüzdeki bir hafta boyunca soğuk bir hava hakim. Şöyle ki, gece sıcaklık önümüzdeki 3 gün boyunca sıfırın altında 6-7 dereceler civarında merkezde. Kırsalda biraz daha düşük olabilir, sıfırın altında 10'ları ölçebiliriz. Bununla birlikte gündüz sıcaklığın 1-0 dereceler civarında seyretmesini bekliyoruz. Hafta sonunda gündüz sıcaklığın 3-4 derecelere, gece sıcaklığın sıfırın altında 3-4 dereceye kadar çıkmasını beklemekteyiz. Ankara'da önümüzdeki bir hafta boyunca önemli bir yağış beklentimiz yok. En büyük meteorolojik hadise, soğuk hava, buzlanma ve don olayı."