Mustafa Şentop: İskeçe Türk Birliği’nin kapatılması kabul edilemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'da Türkçe Eğitim Bayramı resepsiyonuna katılarak, konuşma yaptı. Şentop konuşmasında "İskeçe Türk Birliği'nin isminde Türk geçtiği için kapatılması, üstelik bunun AİHM kararlarına rağmen devam ettirilmesi kabul edilemez" dedi.



TBMM Başkanı Şentop konuşmasına şöyle devam etti;



"Biz Türkiye olarak Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitiminin güçlenerek devamına büyük önem atfediyoruz. Kuzey Makedonya'da Türkçenin devamının bu coğrafyadaki kardeşliğin güçlenmesi, ülkenin kültürel zenginliği ve siyasi gücünün yükselmesi bakımından hayati bir nitelik taşıdığına inanıyoruz."



Başkan Şentop konuşmasında "Ve maalesef Türkçeye karşı hoşnutsuzluk, baskılar halihazırda da başta Yunanistan olmak üzere bazı ülkelerde devam etmektedir. Bugün her fırsatta Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımızın Türkçeyi kullanmalarına engel olunmakta, Türk kelimesinin kullanılması bile yasaklanmaktadır. İskeçe Türk Birliği'nin isminde Türk geçtiği için kapatılması, üstelik bunun AİHM kararlarına rağmen devam ettirilmesi kabul edilemez. Bir gerçek varsa, siz o gerçeği ne kadar görmezden gelirseniz gelin, o gerçek var olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.