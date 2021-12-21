Müzisyen Yusuf Can Dövüşçü’nün ölümü soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Kadıköy'de 29 Haziran tarhinde bir binanın birinci katında yangın çıkmıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken çıkan yangında müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün kayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.



GAYRİ RESMİ APARTTAKİ ODADA..



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de dört kartlı binanın birinci katındaki dairede, 29 Haziran 2021'de yangın çıktığı, olay yeri olan dairenin gayri resmi apart olarak kullanıldığı ve yangının şüpheliler Mahmut Sağır ve Burak Kaya'nın birlikte kaldıkları odadan başladığı belirtildi.

MÜZSİYEN GENÇ YANGININ ÇIKTIĞI ODANIN YANINDAYMIŞ

Şüphelilerin iddianamede yer alan ifadelerinde birbirlerini suçlayıcı ifadelerde bulunduklarının kaydedilirken, şüpheliler Mahmut Sağır ve Burak Kaya'nın fikir, irade ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, şüpheliler ve apart yönetimiyle aralarında anlaşmazlık yaşandığı ve şüphelilerin hemen yangın öncesinde eşyalarını hazırlayarak aparttan ayrıldıkları, şüphelilerin olay yerinden ayrılmadan önce odada bulunan battaniye gibi eşyaları tutuşturmak suretiyle yangın çıkarttıkları anlatıldı.Şüphelilerin çıkan yangın neticesinde kaldığı odanın hemen bitişindeki odada kalan Yusuf Can Döğüşçü'nün hayatını kaybettiği bildirilen iddianamede, hazırlanan itfaiye raporunda da yangının ayrıca bina ve eşyalara sıçrayarak zarara neden olduğu hatırlatıldı.

ŞÜPHELİLERİN OLASI KASTLA HAREKET ETTİKLERİ VURGULANDI

Ayrıca iddianamede şüphelilerin apartta kalmalarının istenmemesi nedeniyle tartışma çıktığı, şüphelilerin bu nedenle olay yerinden ayrılırken bir tepki olarak daireye ve eşyalara yakarak zarar verdiği, şüphelilerin sabah erken saatlerde odalarında çıkarttıkları, yangın sonucunda yan odada kalan fakat aralarında herhangi bir husumet bulunmayan Yusuf Can Döğüşçü'nün yanarak zarar göreceğini öngördükleri veya öngörmeleri kendilerinden beklendiği halde umursamayıp eylemi gerçekleştirerek meydana gelen ölüm olayında olası kasttan sorumlu olmaları gerektiği aktarıldı.

MÜEBBET HAPİSLERİ VE 11'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede sanıklar Mahmut Sağır ve Burak Kaya'nın 'Yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme', 'Yakarak mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis ile 2 yıl 6 aydan 11'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.