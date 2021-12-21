PKK darbe almaya devam ediyor

İNTERPOLÜN KIRMIZI BÜLTENLE ARADIĞI TERÖRİST TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İNTERPOL TARAFINDAN ARANIYORDU



Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında örgüte katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Ayrıca İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 197'e yükseldi.