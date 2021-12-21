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Giriş Tarihi: 21.12.2021

PKK’ya ağır darbe

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
PKK’ya ağır darbe
Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve sınır ötesinde mücadele kararlılıkla devam ederken, dün Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Suriye sınırında da 4 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınırında Türkiye'ye saldırı girişiminde bulunan 4 teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Bu arada, Şırnak'ta düzenlenen PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i tutuklandı.
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PKK’ya ağır darbe
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