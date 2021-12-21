PKK’ya ağır darbe

Terör örgütü
PKK'ya yönelik yurt içi ve sınır ötesinde mücadele kararlılıkla devam ederken, dün Irak
'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Suriye
sınırında da 4 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa
sınırında Türkiye
'ye saldırı girişiminde bulunan 4 teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Bu arada, Şırnak
'ta düzenlenen PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i tutuklandı.