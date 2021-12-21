Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Hem bir model öne sürüyoruz hem sayın Cumhurbaşkanımız adeta bir manifesto yayınladı. Birçok şey değişti. Bu değişim bir normalleşme. Şimdi normale döndük. Artık kişiler, kurumlar, kamu yönetimi, siyasetimiz herşeyin normal seyrettiği bir sürece giriyoruz. Reel sektörün önünü görmeye gayret eden aktörlerin önünü görebileceği çok önemli sürece girmiş olduk. Önümüzdeki yıl bunun semerelerini açık görebileceğimiz yıl olacak.

NİÇİN TÜRKİYE MODELİ?

Gelişmiş olan ekonomiler 1990'larda yüzde 65, gelişmekte olan yüzde 35'ti. Daha sonra ise gelişmekte olan ülkelerin dünyadaki ticaretin büyük kısmını almaya başladıkları, bazı ülkelerin öne çıktığını görebiliyoruz. 2007-08'de bu yüzde 50'lik bir çakışma noktasına geldi. Sonrasında gelişmekte olan ülkelerin dünyadaki ticaretin büyük kısmını ele almaya başladıklarını görebiliyoruz. Bu yüzyıl egemenlerinin tahtlarının sarsıldığı, sarsılmanın bir dönüşüm ortaya koyduğu bir süreç. Bu dönemde birileri güçlü şekilde geliyor. Örneğin Çin, Türkiye.

"BİZ ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Sıcak paranın ne zaman geleceği belli, ne zaman gideceği belli değil. Giderken ne tür bir tahribat yapacağı belli değil. Türkiye'nin nitelik insan kapasitesine sahip ülkelerden biri olması önemli. Biz orta gelir tuzağından çıkmak istiyoruz.

Bu ekonomik model Türkiye'nin şartlarına uygun hale gelirse özgün ve özgür olacak. Bu 20 yılda çok önemli işler becerdik. Küresel ekonomiden aldığımız pay yükseldi. İhracattan aldığımız pay da yükseldi. Tarihinde ilk defa 1,1'e geldi. Son bir yılda aslında bir büyüme yok, sıçrama var. Her alanda bir sıçrama var. Türkiye'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi, herhangi bir düşüş yaşandığında çok hızlı bir şekilde toparlanabiliyor.

Enflasyonu tek haneli seviyelere getirmeyi planlıyoruz.

Cari işlemler dengemize baktığımızda, ülke büyürken cari açık üst seviyede. Bir kolerasyon yaptık, 1990'lardan bugüne... Artık bir model geliştirmemiz gerekiyordu. Bütün dünya küçülürken, aldığımız tedbirlerle bir istisna geliştireceğiz dedik. Türkiye'yi küçülecek ülkelerin başında geleceğini söylüyorlardı. Ama salgın döneminde büyüyen ülkeler arasında yer aldık.

Büyüme ile ilgili yıl sonu tahmininde, hedeflerimizin üstünde gidiyoruz. Türkiye'de büyük bir canlanma var. İhracatımız çok kuvvetli.