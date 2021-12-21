TL mevduatlara kur kalkanı

Yılın son kabinesi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat 45 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmayı durdurmak için serbest piyasa kuralları içerisinde devreye sokulan yeni finansal araçları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
YENİ ARAÇLAR DEVREDE
İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası
varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak.
Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.
Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası
aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.
Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz.
Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı yüzde sıfıra indiriyoruz. Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim planlıyoruz. Katma Değer Vergisi
'ni etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenliyoruz.
Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz.
KİT'lerden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri
çıkartılarak yatırımcıların Türk Lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir.
Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.
Kamu
bankalarının toplam kredilerinin belli bir oranını şeffaf şekilde her yıl ilan edilecek öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak bir yapı kurulacaktır.
Kredi garanti fonu
desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir.
Proje bankacılığı konusunda atılacak adımlar hızlandırılacaktır.
Bir müjde de memurlarımıza... Bilindiği gibi asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olmasını tüm çalışanlarımız için genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücrete katkı sağlamasını planlıyoruz.
HAKSIZ KAZANCIN ÖNÜNÜ KESECEĞİZ
KURDAKİ artış ülkemizin gerçek görünümünü yansıtmıyor. Yastık altındaki dövizi saymıyoruz bile. Aslında ülkemizde döviz bolluğu var. Döviz alımına yönelik psikolojik eğilim ortadan kalktığında bu bolluğu göreceğiz. Artışla orantılı olmayan fiyatlandırmalar yaparak haksız kazanç peşinde olan kesimlerin önlerini keseceğiz. Buradan açıkça ilan ediyorum. Her kim kur spekülasyonuyla, faiz baskısıyla, dünyadaki gelişmeleri ters düz ederek bizi yolumuzdan döndürebileceğini sanıyorsa yanılıyor.
SERBEST EKONOMİDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ
TÜRKİYE'NİN serbest ekonomiden en küçük adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır. Faizlerin yükseltilmesinden başka tek çözüm sunamayanların Türkiye'yi de dünyayı da okuyamadıkları ortadır. Verilere, dünyaya, ihtiyaçlara bakıp politikalarımızı geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Enflasyonu da bu şekilde dizginleştireceğiz. Sözde büyük ekonomiler aralarındaki kavganın faturasını diğer ülkelere kesmek istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz.
RSİTELİLERİN BURS ÜCRETLERİ ARTIRILDI
HER yıl 150 bin yeni öğrenci burs almaya hak kazanıyordu. Bu yıl 180 bin evladımız burs alma imkânından faydalanacaktır. Bu ülkede üniversite harçlarını biz kaldırdık. Kredi alan tüm öğrencilerimizin bunun geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı var. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1350 TL ödüyorduk. Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerine 850, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya çıkarıyoruz.
TÜSİAD'A SERT TEPKİ
HADİ GİDİN YATIRIMLARINIZI YAPIN BAKALIM!
ARTIK bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak, artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak. Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak. TÜSİAD hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım. Üretimimizin bir kısmı ithalata bağlı olduğu için, sanayi ve tarımımızın henüz arzu ettiğimiz esnekliğe ulaşamadığını biliyorum. Bunun da üstesinden geleceğiz. Kamu bankasından krediyi alıp bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanmaya çalışanların alnını karışlarız. Antalya Havalimanı işletmesini 8 milyar 555 milyon euro ile en yüksek teklifi veren girişim grubu kazanmıştır. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüyadır rüya. Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz. Hazine'deki hazır parayla al kullan. Ya bunları yapsaydınız o zaman. CHP'nin iktidar döneminde neden yapmadınız? Aklınız ermez çünkü. Türkiye'ye öyle hazır para gelmiyor. Kaynak üreteceksiniz. Para kaynaklarını çeşitlendireceksiniz. Lider olarak bu para kaynaklarını çeşitlendiriyorsanız sonuç alırsınız. Ama siz bunu hazır kasadan yapmaya çalışırsanız orada tıkanırsınız. Biz kaynakları şekillendirerek yapıyoruz ama muhalefetin aklı buna ermez.