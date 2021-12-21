Türkiye, Afrika’yla ilişkilerinde karşılıklı saygıya önem veriyor

Senegal
Cumhurbaşkanı Macky Sall
, İstanbul
'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika
Ortaklık Zirvesi'ni değerlendirdi. Zirvenin oldukça verimli geçtiğini belirten Sall şöyle konuştu:
Zirve tüm katılımcı ülkeler açısından çok güzel geçti. Bugün Türkiye ile Afrika arasında eşit temellere ve kazan-kazan ilkesine dayanan, oldukça etkili bir ortaklık var ama en önemlisi Türkiye, Afrika ile kurduğu ilişkide karşılıklı saygıya çok önem veriyor. Bu da Afrika ülkeleri için oldukça mühim bir konu.
Afrika, geleneksel partnerlerinin yanı sıra Çin
, Türkiye gibi yeni ortaklarla da işbirlikleri yapıyor. 30 milyon kilometrekarelik, 1.3 milyar kişinin yaşadığı çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu kalabalık nüfus altyapı hizmetlerine ihtiyaç duyuyor, kamu yardımlarıyla karşılayamazsınız. Bunları gerçekleştirmek için Türkiye gibi partnerlere ihtiyaç var. Türkiye'nin Afrika ile arası zaten çok iyi. Neredeyse bütün Afrika başkentlerine uçan bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları
var, kıtada yatırımları olan birçok Türk şirket faaliyet gösteriyor.
Afrika Birliği
dönem başkanlığımda da Erdoğan ile zaten iyi olan ilişkilerimizi hem Afrika'nın hem Türkiye'nin çıkarına olacak şekilde daha da güçlendirmeye çabalayacağım.
Türkiye'de Senegalli girişimciler ve şirketler için birçok fırsat var. Biz devletler olarak, her 2 ülkenin özel sektörüne, her 2 ülkenin de yararına olacak şekilde çalışma olanağı tanıyoruz. Gerisi zamanla ve güven ilişkisiyle gelişiyor. AA
MALEZYA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE 1 SAAT 15 DAKİKA GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Malezya
Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah
'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.