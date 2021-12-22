Doktora başörtüsü nedeniyle hakaret etmişti! CHP’li İsmail Hakkı Temel hakim karşısında

"4,5 AYLIK BIRAKIP GÖREV ALDIM, TEDAVİYİ REDDETMEDİM"



Sanık Temel'in avukatları ise Öztürk'e böyle bir durumda tedaviyi reddetme hakkı olduğunu bunun neden yapmadığını sordu. Öztürk bu soruya "Ben filyasyona başladığım zaman 4,5 aylık çocuğumu bırakıp bu işte görev aldım. O zaman da doğum izni alma hakkım vardı. Bunu kullanmadım. Aynı gerekçe ile bu tedaviyi reddetmedim" diyerek cevap verdi.

Sanık hakkında adli kontrol şartının da kaldırılmasına karar veren mahkeme tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.