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Giriş Tarihi: 22.12.2021

İbrahim Okur için skandal tahliye kararı

İLKER TURAK İLKER TURAK
İbrahim Okur için skandal tahliye kararı
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ'cülükten yargılanan eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur'a verilen 10 yıl hapis cezasını bozarak tahliye edilmesine karar verdi. Eski Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararı temyiz ederek tebliğnamede Okur hakkındaki 10 yıl hapis cezasının onanması istemiyle dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na göndermişti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Okur hakkında verilen kararla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Kurul, eski HSYK Birinci Daire Başkanı Okur'a verilen 10 yıl hapis cezasını bozarak tahliye edilmesine oybirliğiyle karar verdi.

"YÖNETİCİ DEĞİL, ÜYE" DEDİ
Hüküm, Okur'un eylemlerinin "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçunu değil, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle bozuldu. Bozma sonrasında dosya Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulu tarafından alınan kararla terör yargılamalarının tamamının verildiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gidecek. Daire heyeti bozma kararının ardından yeniden yargılama yapacak.

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İbrahim Okur için skandal tahliye kararı
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