Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Elitaş'tan elektrik faturası ve doğal gaz tarifesi açıklaması! Yasa teklifi Meclis'e geliyor
Giriş Tarihi: 22.12.2021 23:05 Son Güncelleme: 22.12.2021 23:22

Son dakika: Elitaş'tan elektrik faturası ve doğal gaz tarifesi açıklaması! Yasa teklifi Meclis'e geliyor

Son dakika: Elitaş’tan elektrik faturası ve doğal gaz tarifesi açıklaması! Yasa teklifi Meclis’e geliyor

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada, elektrik faturaları ve doğal gaz tarifesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Elitaş, "Elektrik faturalarında fiyat farkını belirleyen yasa teklifini 4 Ocak'ta TBMM Başkanlığı'na sunulacak. 4 Ocak tarihinden itibaren, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğal gaz tarifesini de getireceğiz." dedi.

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulunda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

"KADEMELİ DOĞAL GAZ TARİFESİNİ GETİRECEĞİZ"

Elektrik faturalarında fiyat farkını belirleyen yasa teklifini 4 Ocak'ta TBMM Başkanlığı'na sunulacağını aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, doğalgaz faturalarına ilişkin olarak, "Biz de arkadaşlarımızla arkada istişare ettik. İnşallah bugün, sanıyorum kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğal gaz tarifesini de getireceğiz. Gerekçeleri haklı, biz de zaten onu biliyoruz. Çünkü bir villada oturanla bir gecekonduda oturanın aynı fiyattan doğal gaz tüketimini uygun bulmuyoruz" dedi.

BOTAŞ'IN ÖZELLEŞTRİRİLMESİ İDDİALARINA YANIT

BOTAŞ'ın özelleştirilmesi iddialarına ilişkin Elitaş, "Öyle bir konu kesinlikle gündemimizde söz konusu değil. BOTAŞ hem gaz tedarikçisi hem ileticisi. Gaz tedarikini sadece BOTAŞ değil, özel sektör kurumları yapıyor ama iletim sadece BOTAŞ'a aittir. Elektrik iletim şirketlerinde de aynı şekil söz konusudur. BOTAŞ'ın özelleştirilmesi gündemimizde olan bir konu değildir" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Elitaş'tan elektrik faturası ve doğal gaz tarifesi açıklaması! Yasa teklifi Meclis'e geliyor
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