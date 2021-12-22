Son dakika: Elitaş’tan elektrik faturası ve doğal gaz tarifesi açıklaması! Yasa teklifi Meclis’e geliyor

BOTAŞ'IN ÖZELLEŞTRİRİLMESİ İDDİALARINA YANIT

BOTAŞ'ın özelleştirilmesi iddialarına ilişkin Elitaş, "Öyle bir konu kesinlikle gündemimizde söz konusu değil. BOTAŞ hem gaz tedarikçisi hem ileticisi. Gaz tedarikini sadece BOTAŞ değil, özel sektör kurumları yapıyor ama iletim sadece BOTAŞ'a aittir. Elektrik iletim şirketlerinde de aynı şekil söz konusudur. BOTAŞ'ın özelleştirilmesi gündemimizde olan bir konu değildir" ifadelerini kullandı.