Susurlukçu polis öldürüldü

İstanbul Kadıköy
'deki Kalamış semtinde bulunan lüks bir restoranda çıkan çatışmada 2 eski polis yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, 12-13 kişilik bir grup önceki akşam saat 21.00 sıralarında lüks restorana geldi. VIP bölmeye geçen grup, verdikleri siparişlerin topluca içeri bırakılmasını istedi. Garsonların salona servis yapmasına müsaade edilmedi. Sık sık bağrışma seslerinin duyulduğu odada 23.30 sularında silahlar çekildi. Gruptakiler arasında çıkan tartışma çatışmaya dönüştü. Salondan peş peşe silah sesleri yükseldi. Silah sesleri üzerine restoranda büyük panik yaşandı. Çatışma ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, VIP salonda bulunan 7 kişinin silahla vurulduğunu belirledi. Yaralılar arasında bulunan eski polisler Ziya Bandırmalıoğlu
ve Şahin Aslan
olay yerinde yaşamını yitirdi. 5 yaralı ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün yaralı olduğu ve hastanede gözetim altında tutuldukları bilgisine ulaşıldı. Olaya karışan 2 kişinin yakalanması için ise İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çatışmada yaşamını yitiren eski özel harekât polisi Ziya Bandırmalıoğlu, 90'lardaki faili meçhul cinayetler ve Susurluk dosyasında adının geçmesi ile biliniyor. Yaşamını yitiren eski polis Şahin Aslan'ın ise 2004'te emekliye ayrıldığı belirtildi.
SUSURLUK DAVASI'NDA YARGILANDI
ÇATIŞMADA öldürülen Ziya Bandırmalıoğlu, 1997'de Susurluk davası sanıkları arasında yer almış ve tutuklu olarak yargılanmıştı. Polislikten de ihraç edilmişti. İstanbul 6 No'lu DGM'de görülen Susurluk davasında, Bandırmalıoğlu ile aralarında İbrahim Şahin
, Mehmet Korkut Eken
, Ayhan Çarkın
, Yaşar Öz
, Haluk Kırcı
ve Ayhan Akça
'nın da bulunduğu 13 sanık 12 Şubat 2001'de 4'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bandırmalıoğlu'nun adı, 1990'lardaki faili meçhul cinayetlere ilişkin JİTEM davasında da geçiyordu. "Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek" suçundan yargılanan Bandırmalıoğlu, Kasım 2013'te tahliye edilmişti.