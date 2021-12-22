Haberler Gündem Haberleri Yönetim yerinde inceledi! TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor
Giriş Tarihi: 22.12.2021 22:59 Son Güncelleme: 22.12.2021 23:03

Yönetim yerinde inceledi! TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor

AA
Yönetim yerinde inceledi! TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) aylık Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Gemlik'te inşası devam eden tesiste gerçekleştirildiği ve seri üretime geçiş hazırlıkları ile üstyapı çalışmalarının yerinde incelendiği bildirildi. Konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda, "Aylık Yönetim Kurulu Toplantımızı Gemlik’te inşası devam eden tesisimizde gerçekleştirdik. Seri üretime geçiş hazırlıklarımız ve üstyapı çalışmalarımızı, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte yerinde inceledik" denildi.

Togg'un sosyal medya hesabından "#YeniLigGemlik", "#Togg" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Aylık Yönetim Kurulu Toplantımızı Gemlik'te inşası devam eden tesisimizde gerçekleştirdik. Seri üretime geçiş hazırlıklarımız ve üstyapı çalışmalarımızı, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte yerinde inceledik." ifadeleri kullanıldı.

ARAÇ TEST PİSTİ İNCELENDİ

Paylaşımda ayrıca üretim tesisinin görüldüğü fotoğrafın yanı sıra Togg Yönetim Kurulu üyelerinin tesis içindeki turkuaz renkli robotların önünde çekildiği ve araç test pistinin incelendiği fotoğraflara da yer verildi.

Öte yandan, 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasıyla "YeniLig"e adım atan Togg, o günden bu yana önemli bir bilinirlik seviyesine ulaşan "Togg" ismini marka adı olarak kullanmaya karar vermesinin ardından, logo seçimini de yaptığını açıklamıştı.

Ayrıca, 21 Aralık'ta Togg'un ABD'de düzenlenecek ve dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen Tüketici Elektroniği Fuarı'na katılmak üzere Turkish Cargo'nun TK6361 uçuş kodlu Boeing 777 uçağı ile yola çıktığı bildirilmişti.

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Yönetim yerinde inceledi! TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor
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