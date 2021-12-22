Yönetim yerinde inceledi! TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor

Öte yandan, 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasıyla "YeniLig"e adım atan Togg, o günden bu yana önemli bir bilinirlik seviyesine ulaşan "Togg" ismini marka adı olarak kullanmaya karar vermesinin ardından, logo seçimini de yaptığını açıklamıştı.