Haberler Gündem Haberleri Bu kez dalga değil tsunami geliyor
Giriş Tarihi: 23.12.2021

Bu kez dalga değil tsunami geliyor

Bu kez dalga değil tsunami geliyor
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz:
Omicron varyantı bu kez yeni bir dalga değil, tsunamiye yol açacak. Özellikle yılbaşı nedeniyle kalabalık ortamlara girmekten kesinlikle uzak durun. İmkanı olan sektörlerde uzaktan çalışmaya yeniden dönülmesi gerekir. Aşılama halen hayati önem taşıyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü:
Omicron, yakın zamanda dünyada diğer varyantların yerini alacak. Sadece pozitif vaka sayısı olarak değil hastane doluluk oranlarında da artışlar olmaya başladı. Daha önce yaşadığımız piklerden fazlasını görebiliriz.



70 KAT HIZLI ÇOĞALIYOR, AMA AKCİĞER DOKUSUNA YERLEŞEMİYOR
DELTA varyantına göre 6 kat daha hızlı yayılan Omicron varyantına karşı en etkili mücadelenin aşılanma, maske, hijyen ve mesafe olduğunun altını çizen Doç. Dr. Nafiz Koçak, "Hong Kong'da yapılan bir çalışmada Omicron'un Delta varyantından 70 kat daha fazla çoğaldığı ancak akciğer dokusunda kopyalanma oranının orijinal virüsten 10 kat düşük olduğu tespit edildi" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu kez dalga değil tsunami geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA