Bu kez dalga değil tsunami geliyor

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz:
Omicron
varyantı bu kez yeni bir dalga değil, tsunamiye
yol açacak. Özellikle yılbaşı nedeniyle kalabalık
ortamlara girmekten kesinlikle uzak durun. İmkanı
olan sektörlerde uzaktan çalışmaya yeniden dönülmesi
gerekir. Aşılama halen hayati
önem taşıyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü:
Omicron, yakın
zamanda dünyada diğer varyantların
yerini alacak. Sadece pozitif vaka sayısı
olarak değil hastane doluluk oranlarında
da artışlar olmaya başladı. Daha önce yaşadığımız
piklerden fazlasını görebiliriz.
70 KAT HIZLI ÇOĞALIYOR, AMA AKCİĞER DOKUSUNA YERLEŞEMİYOR
DELTA
varyantına göre 6 kat daha hızlı yayılan Omicron varyantına karşı en etkili mücadelenin aşılanma, maske, hijyen ve mesafe olduğunun altını çizen Doç. Dr. Nafiz Koçak
, "Hong Kong
'da yapılan bir çalışmada Omicron'un Delta varyantından 70 kat daha fazla çoğaldığı ancak akciğer
dokusunda kopyalanma oranının orijinal virüsten 10 kat düşük olduğu tespit edildi" dedi.