CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na zor soru: Adana’da neden elektrik bedava değil?

'ADANA'DA YAPAMIYORUZ ÇÜNKÜ...'

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Şanlıurfa'da çiftçilere vaadini hatırlatarak, Adanalı çiftçilerin de bir müjde beklediği yönündeki değerlendirmesi üzerine, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verdikleri takdirde, yani Cumhuriyet Halk Partisinin adayı kazandığı takdirde 2 milyon 300 bin dönüm taşlık araziye güneş enerjisi santrali yapacağız ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Burada, Adana'da 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık arazi yok. Öyle bir arazi tahsis edilirse burada da veririz." ifadesini kullandı.