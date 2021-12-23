Tezcan Karakuş Candan hakkında soruşturma

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş'un, memur olarak görev yaptığı Çankaya Belediyesi'ndeki işine gitmeden maaş aldığını ilk olarak SABAH Gazetesi belgeleriyle ortaya çıkartmıştı. Karakuş'un, 30 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babası Doğan Taşdelen'in başkanlığı döneminde mimar olarak işe alındığı, Candan'ın, Mimarlar Odası üyeliğine seçilmesiyle birlikte Çankaya Belediyesi'ndeki işlerini aksatmaya başladığı deşifre edilmişti.

BELEDİYEYE GİTMEDEN MAAŞ ALMIŞ



Bu gelişmelerin ardından Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi tarafından hakkında soruşturma izni istenen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı ve Çankaya Belediyesi çalışanı Tezcan Karakuş Candan'ın 7 yıl içinde sadece 60 kez belediyeye giriş yaptığı ve bu süreçte maaş almaya devam ettiği ise belgeleriyle birlikte kamuoyuna yansımıştı.

1.567 GÜN İZİN VE RAPOR KULLANMIŞ



Tezcan Karakuş Candan hakkında SABAH çok önemli bilgilere ulaştı. Candan'ın göreve başladığı 11.08.1993 tarihinden bugüne kadar bin 567 gün izin ve rapor kullandığı, bu sürenin ise yaklaşık 4.5 yıla tekabül ettiği öğrenildi. Diğer yandan, Mimar Candan'ın Dış İlişkiler Müdürlüğünde bulunan imza mesai takip çizelgelerinin incelendiği, yapılan inceleme sonucunda görev yaptığı 22.05.2015 - 23.09.2019 tarihleri arasında 109 tam gün, 217 yarım gün mesaisine geldiğine dair imzasının bulunduğu, 23.09.2019 tarihinden bugüne kadar görev yaptığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde ise imza takip listesinde hiçbir imzasının bulunmadığı bilgisi edinildi.

SORUŞTURMA YAPILMASINA ONAY VERİLDİ



Mülkiye Başmüfettişi tarafından, Tezcan Karakuş Candan'ın Çankaya Belediyesinde mimar kadrosunda devlet memuru olarak çalışmasına rağmen son 7 yıl içinde çalıştığı süre zarfında mesai saatlerinde iş yerinde bulunduğunu gösterir imza föylerinin büyük bir kısmının imzasız olduğu, giriş çıkış turnikelerinde de kartların okutulmadığı, mesai saatlerinde işe gitmediği halde maaş alarak haksız kazanç elde ettiğinin tespit edilmesi üzerine disiplin soruşturması talebinde bulunuldu ve Bakanlık makamınca disiplin soruşturması yapılmasına onay verildiği öğrenildi.