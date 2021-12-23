Prof. Dr. Aygün Attar yazdı: Türk dünyasının İlham’ı!

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul Üyesi, Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı ve

Dünya Azerbaycanlıları Koordinasyon Şurası Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, 60 yaşına giren Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in doğum gününe özel açıklamalarda bulundu.

Karabağ zaferinden bahseden Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'in 60 yıllık ömrüne sığdırdığı başarılara değindi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Kazandığı şanlı Karabağ Zaferi ile Türk Dünyasını mutluluğa boğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 'Türk Dünyası Ali Nişanı'na layık görülmüş

Azerbaycan Devlet Başkanı, muzaffer Ali Baş Kumandan İlham Aliyev'in 60. doğum günüdür. Kutlu olsun.



60 yıllık hayatına 38 yıldır süren mutlu bir evlilik, üç evlat, beş torun ve vatan toprakları için 30 yıllık mücadeleyi sığdıran Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin bu günlere gelmesinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile birlikte olağanüstü gayret gösteren Can Azerbaycan'ın devlet başkanı İlham Aliyev'in dünyanın en prestijli okullarından biri olan Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesinde tam beş sene öğretim üyesi olarak görev yaptığını çoğumuz bilmiyoruz.

Prof. Dr. Aygün Attar



Diplomasi dersi veren siyaset hocası ve Muzaffer komutan, profesyonel sporcu, mükemmel hatip...



Bu kadar çok güzel vasıflara sahip , çok yönlü bir insanı yazmak da anlatmak da kolay değil.



Üstün zekasını ortaya koyan espirili kişiliği ve samimiyeti ile gönlümüzü feth eden gayretli İnsan ; bizim İlham Aliyev...



Cumhurbaşkanımız Erdoğan 'ın İlham kardeşim diyerek bahsettiği canımızdan bir parça...

Bizler, vatandan uzakta yaşayan fakat kalbi vatanla çarpan Azerbaycanlılar olarak gönlümüzde taht kuran Cumhurbaşkanımızı çok severiz. Bu öylesine körü körüne bir sevgi yahut saplantılı bir bağlılık değil. Güvenin, saygının yarattığı sevgi ve bağlılıktır .Onun ülke dahilinde nasıl sevildiğini 44 günlük savaşta tüm dünya gördü,millet tek yumruk oldu İlham Aliyev 'in etrafında ve böylece halkın güçünün neye kadir olduğunu gördük.



Halkının derdine deva yarasına merhem olarak kaçkın göçgün statüsündeki vatandaşına toprağını geri veren liderini yurd içindeki Azerbaycanlılar çok seviyorlar.



Yurtdışında yaşayan biz Azerbaycanlılar da onu çok seviyoruz ,ulusal toplantılarda ana dilinde mükemmel konuşma yeteneğinden memnuniyet duyduğumuz İlham Aliyev'in uluslararası arenadaki (Rus, İngiliz, Fransız) kusursuz hitabetinden gurur duyuyoruz.

Batılı ülkelerin "Müslüman lider" önyargısını kılık kıyafeti, üstün nezaketi ve medeniyeti ile ortadan kaldırdığını görmekten mutluluk duyuyoruz.

Özgüvenli yürüyüşü, sempatik davranışı, "Ben Azerbaycan'ım" adasıyla Can Azerbaycan adından verdiği mesajlar hepimizi duygulandırıyor, ama yurda olan bağlılığımız daha da artıyor.

Devlet Başkanımızın sporu çok sevmesini ve insanları spora teşvik etmesini takdire şayan buluyoruz zira sağlam bedende sağlam ruhun olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Bizim sağlam ruha sahip insanlara ihtiyacımız var, çünkü Karabağ adlı kanayan yaramızın, Ermenistan tarafından işgal edilmiş topraklarımızın geriye alınması için sağlam ruhun oluşturduğu sağlam karakterli insanların kahramanlıklarına hepimiz tanık olduk.

Ömrünün neredeyse yarısını vatan topraklarının işgalden kurtuluşuna adayan İlham Aliyev, tüm toplantılarının finalinde sağ elini yumruk olarak havada sıkıyor; açık ve net olarak mücadele mesajı veriyordu .

O yumruk terörist güçlere, işgalci Ermenistan'a, ülkemizi dışarıdan karıştırmak için sermaye akıtanlara onların içerideki işbirlikçilerine sıkılıyordu ve sabrın da bir sınırı olduğu mesajını veriyordu .

30 yıla yakın Avrupa 'nın ( AGİT) adaletine ve dünyanın vurdumduymazlığına rağmen Karabağ sorunu adı altında Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgaline uluslarası hukuku kullanarak barışçıl yoldan çözüm getirmek isteyen İlham Aliyev ,savaştan başka alternatif olmadığını görünce meşru müdafaa hakkını kullanarak Ali Baş Komandan kimliğini öne çıkardı ve Muzaffer komutan olarak tarih yazdı...

Gençliğinden ödün veren ama söz konusu Vatan. olunca kararlığından asla taviz vermeyen Azerbaycan devlet başkanı 60 yaşını Karabağ Zaferiyle taçlandırarak kutluyor, çok şükür. Vatan için can veren şehitlerimizin, kahraman ordumuzun ve Ali Baş Komandanımızın sayesinde 44 günlük savaşta 30 yıllık sorunu halleden Can Azerbaycan, haklı olarak İlham Aliyev ile gurur duyuyor.

Prof. Dr. Aygün Attar

Hem sahada hem de diplomatik arenada düşmanı mağlup eden, Vatan toprağını işgal ederek orada devlet kurma hadsizliğini gösterenlere haddini bildiren ve onları 'iti govan kimi' kovduğumuzu dünyaya beyan eden, 'Ne oldu Paşinyan?' değimi ile Türk milletinin duygularına tercüman olan yiğit devlet Başkanı var Azerbaycanımızın.

Milleti devletin etrafında tek yumruk yapmayı başaran, ona güvenen halkının başını kazandığı zaferle göklere erdiren, baba vasiyetini gerçekleştirerek tarihi Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da yeniden üç renkli ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran ülkesinin şanlı Zafer tarihini kardeş Türkiye ile ortaklaşa altın harflerle yazan İlham adlı evladı var Azerbaycan'ın.

Türkiye Azerbaycan ilişkilerinde işbirliğini müttefikliğe dönüştürme başarısını gösteren Aliyev Erdoğan kardeşliğine selam olsun.

Şuşa'da 'Karabağ Şikestesi' dinlemek,

Zengilan'dan Xudaferim 'i selamlamak,

Füzuli'den,Cebrayıl'dan Aras'a bakıp türkü söylemek, Kelbecer'in 'İsti Su'yunu yudumlamak otuz yıllık hayalimizdi ve Cenap Prezidentimizin sayesinde muradımıza erdik.

60 yaşı arefesinde hem eşi hem de en yakın mesai arkadaşı, Cumburbaşkanı Yardımcısı Mihriban hanımla birlikte Zengezur'a sefer eden ve babamın mezarının bulunduğu Gubadlı'dan Hekeri Bergüşad aracığıyla karşı dağların ötesindeki İrevan'a mesaj veren Devlet Başkanımız seneye Türkiye'yi Azerbaycan'a Azerbaycan'ı ise Türkistan'a bağlayan güzergahdan - Zengezur koridorundan Sayın Cumburbaşkanı Erdoğan ile birlikte geçerek kutlu yola azimle devam edecektir inşallah!

Kalbi Azerbaycan 'la birlikte atan, hepimize hayatımızın en güzel hediyesini Karabağ zaferiyle armağan eden Ali Baş Kumandanımızın doğum günü kutlu olsun.

Bizi, vatandan uzakta yaşayan Dünya Azerbaycanlılarını hiç bir zaman unutmadığınız, devletimizin manevi gücünü, milletimizin manevi desteğini hissettirdiğiniz ve daima Türkiye ile omuz omuza varlık gösterdiğiniz için çok sağ olun, cenap Prezident .

İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız.

60 yaşınız kutlu, hayatınız mutlu Can Azerbaycan'ımız sizden ilham alarak hep geleceğinden umutlu olsun."