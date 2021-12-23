Restoranda kurşunlar havada uçuştu

İstanbul Kadıköy
'deki Kalamış Yat Marina
'da bulunan lüks bir restoranda 2 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı çatışmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Restoranın VIP salonunda 12-13 kişilik grubun yemek yediği sırada çıkan çatışmada, 90'ların faili meçhul cinayetleri ve Susurluk
dosyasında adı yer alan eski Özel Harekâtçı Ziya Bandırmalıoğlu
ile eski polis Şahin Aslan
vurularak yaşamını yitirmişti.
KURŞUN YAĞMURU
Kanlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Çatışma anları restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yemek masasının etrafında oturan kişilerin bir anda silahlarını çektiği ve yakın mesafeden birbirlerine peş peşe ateş ettikleri görülüyor. Ortalığın savaş alanına döndüğü çatışmada vurulanlar yere düşüyor. Kan donduran o anlarda, Susurluk dosyasında ve 90'lı yıllardaki pekçok faili meçhul cinayette adı geçen eski Özel Harekât polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile 2004'te emekli olan polis memuru Şahin Aslan ölürken 5 kişi de yaralanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri olaya ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.
GÖZALTI SAYISI 8 OLDU
Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. 8 kişiden 4'ünün yaralı oldukları ve tedavi gördükleri hastanelerde gözetim altında tutuldukları belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının ifadelerinde olayın küfürleşme nedeniyle yaşandığını söyledikleri iddia edildi. İki kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
KENDİ SİLAHIYLA VURULDU
Bu arada çatışma sırasında bir kişinin Ziya Bandırmalıoğlu'nun çektiği silahı elinden aldığı ve Bandırmalıoğlu'nu kendi silahıyla öldürdüğü bilgisine ulaşıldı. Polis, olayın nedenine ilişkin ise araştırmalarını sürdürüyor. Olayın bir inşaat alanı ile ilgili anlaşmazlığa bağlı alacak- verecek meselesinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Bir başka iddia ise çatışmanın dev bir yatın satışı konusuda yaşanan anlaşmazlıktan çıktığı yönünde. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.