Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Yüzlerce terör örgütü mensubunun mal varlıkları donduruldu
Giriş Tarihi: 24.12.2021 00:14 Son Güncelleme: 24.12.2021 00:48

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Yüzlerce terör örgütü mensubunun mal varlıkları donduruldu

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! Yüzlerce terör örgütü mensubunun mal varlıkları donduruldu

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan kararla FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu. Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı da mal varlıkları dondurulan isimler arasında yer aldı.

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre terör örgütüne üye olan 770 kişinin mal varlığı donduruldu. Mal varlığı dondurulan 770 kişiden 454 ismin FETÖ/PYD üyesi, 108'inin PKK terör örgütü üyesi, 119'unun DEAŞ, Hizbullah, El Kaide üyesi, 89'ununda DHKP-C, MLKP gibi sol terör örgütü üyeleri olduğu öğrenildi.

ZEKERİYA ÖZ DE LİSTEDE

Mal varlıkları dondurulan 454 FETÖ üyesi arasında 17-25 kumpaslarının mimarı firari eski Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, örgütün medya ağından Tarık Toros ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yaptığı darbe girişimi gecesi FETÖ'nün kanalında konuşan Abdülkerim Balcı da yer aldı.

İşte mal varlığı dondurulanların listesi:

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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Yüzlerce terör örgütü mensubunun mal varlıkları donduruldu
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