Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! Yüzlerce terör örgütü mensubunun mal varlıkları donduruldu

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre terör örgütüne üye olan 770 kişinin mal varlığı donduruldu. Mal varlığı dondurulan 770 kişiden 454 ismin FETÖ/PYD üyesi, 108'inin PKK terör örgütü üyesi, 119'unun DEAŞ, Hizbullah, El Kaide üyesi, 89'ununda DHKP-C, MLKP gibi sol terör örgütü üyeleri olduğu öğrenildi.

ZEKERİYA ÖZ DE LİSTEDE

Mal varlıkları dondurulan 454 FETÖ üyesi arasında 17-25 kumpaslarının mimarı firari eski Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, örgütün medya ağından Tarık Toros ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yaptığı darbe girişimi gecesi FETÖ'nün kanalında konuşan Abdülkerim Balcı da yer aldı.

İşte mal varlığı dondurulanların listesi: