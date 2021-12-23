Üzerlerinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

İstanbul Polisi, Bağcılar'da uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen Y.B. (29), O.K. (30), M.A. (23) ve N.Y. (40) isimli 4 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde 1 kilo 19 gram metamfetamin maddesi, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonu ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 445 lira nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.