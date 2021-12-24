Göktürk derelerine zehir aktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi çevre felaketlerine devam ediyor. Daha önce maliyetli olduğu için İstanbul'un çevre ve derelerinin temizliği için kurulan işletmelerini çalıştırmadığı ortaya çıkan yönetim bu kez Göktürk'te kendini gösterdi.

İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) aracılığıyla yürütülen çalışmalardaki sorunlara Göktürk Orman Yolu kenarından akan dereler de eklendi.

İbrahim Harun Kulaber adlı bir vatandaş tarafından paylaşılan görüntülerde Kulaber, "Göktürk orman yolundaki koku bizi rahatsız ettiği için durmak zorunda kaldık. Bu dere simsiyah olmuş. Burada bir şey dökülüyor galiba, bunun ne olduğunu anlayamadık. Çöp suyunu takip ederek geldik Göktürk Şantiye İstasyonu'nun olduğu yer. Burada derenin üst tarafı temiz su ancak bu noktadan sonra çöp suyu herhangi bir arıtma olmadan dereye deşarj ediliyor. İSTAÇ tesisinin yanındayız hemen Göktürk yolu üstünde ve ileride dere simsiyah durumda. Hiçbir şekilde arıtma yapılmadan dereye basılıyor" dedi.



'BALIKLARA DA KENDİNİ ALKIŞLATIYOR!'





Kulaber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ise şu ifadeler yer verdi: Yapraklara kendini alkışlatan çevreci İBB Başkanına yaprakların alkışları yetmemiş olacak ki balıklara da kendini alkışlatıyor. Görüntüde İstanbul Göktürk'teki İSTAÇ tesislerinin çöp suları arıtılmadan dereye akıtıldığı görülüyor. Çevreye acımıyor ama çevre üzerinden PR yapıyor. Tam bir çevre felaketi. Özellikle gece ve yağmurlu havalarda çöp suyunu basıyorlar ki belli olmasın istiyorlar. Bunlar çevreci geçinen çevre düşmanları, iyi rol yaparlar oyunculukları iyidir" ifadelerine yer verdi.



DERELER ATIK SU İLE DOLDU





İBB yönetiminin Atık Su Arıtma tesislerini çalıştırmaması nedeniyle Riva Deresi, Ayamama deresi, Aydos gölü, Göksu deresi, Ayamama Deresi, Küçükçekmece gölü ve Elmalı Barajı gibi İstanbul'un önemli şu kaynakları atık sular nedeniyle kirlendiği görülmüştü. İBB yönetimi bu nedenle yoğun eleştiri ve tepkilerin hedefi olmuştu.