İBB’ye “Kandil” göndermesi! “Kritik görevlere yerleştirdiler”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık koltuğuna oturmasıyla belediyede işe aldığı 557 personelin terör örgütleriyle bağlantısının bulunduğunu duyurmuştu. Soylu'nun gündeme bomba gibi düşen açıklamalarının ardından gelen tepkilere bugün bir yenisi daha eklendi. Milli Beka Hareketi üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasının önüne gelerek protesto gerçekleştirdi.

KRİTİK GÖREVLERE ŞAİBELİ ATAMALAR



Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin "İBB bünyesinde işe alınan 557 kişinin terör örgütleri ile iltisaklı olduğu anlaşılmış olup, Türkiye'nin en büyük ve en önemli belediyesi olan İstanbul Büyükşehir belediyesi'nde en önemli yerlerde görevlendirilmişlerdir. Anlaşılan İBB kandilin kontrolü altına girmiştir, biz gıda stokçusu duyduk araç stokçusu duyduk ama terör stokçusu olduğunu ilk defa duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ"



Şahin "Sayın Ekrem İmamoğlu İlk seçildiği andan bugüne kadar işçi fazlası var diyerek 13 bin 312 kişiyi işten atmış, lakin 44.995 kişiyi de işe almıştır. "Kahrolsun PKK" diyenleri işten atan, "Varolsun PKK" diyenleri işe alan Ekrem İmamoğlu'nu şiddetle kınıyoruz ve aziz milletimizin vicdanlarına havale ediyoruz" dedi.

"VATANIN EKMEĞİNİ YİYİP..."



"Ülkemizin üstüne oynanan oyunlar aşikardır, vatanımıza göz diken ve bunlara destek olanlar da tek tek gün yüzüne çıkmıştır. Son günlerde yaşadığımız hadiseler gözler önündedir, CHP nin öncülüğünü yaptığı bu zihniyet dövizin çıkması için ellerindeki tüm kozları oynamış, vatandaşı galeyana taşımış döviz almaya mecbur bırakmıştır. Gizli gizli otel lobilerinde Türkiye düşmanlarıyla toplantılar yapıp karamsar planlar kurmuş, en acısı da eski bir merkez bankası başkanı olan şahıs vatandaşa bu bir alım fırsatı ben ekonomistim bana güvenin diyerek bir çok hanenin üstüne ateşler düşürmüştür. Bu vatanın ekmeğini yiyip suyunu içenler bu vatanın parasına ve ekonomisine hançer saplamaya çalışmışlardır."