Son dakika haberi | İstanbul’da minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayı 2'nci toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde Ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir Başkanlığı'nda toplandı.

Ulaştırma Bakanlığı 1'inci Bölge Temsilcisi Serdar Yücel, UKOME'de verdiği servis ile elektronik bilet ücretlerinin ayrı ayrı görüşülmesi teklifi Demir tarafından tek gündem olduğu gerekçesiyle oylamaya sunulmadı.

Türkiye Şoförler Ve Otomobilciler Başkanı Eyüp Aksu da ticari araçlarda yaş süreleri dolduğunu, dünyada çip ve araç sorunu olduğunu belirterek ruhsat sürelerinin 1 yıl uzatılmasını teklif etti.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım tarafından yapılan sunum sonrasında taksi, minibüs ve toplu ulaşım için yüzde 36 servis ücretleri için ise yüzde 27'lik zam talebinde bulundu. Taksilerin açılış ücretleri için 5,50 liradan 7 liraya, mesafe tarifesi 0,34'ten 0,45'e, zaman tarifesi ise 0,53'ten 0,80'e, indi bindi ise 14.50'den 20 liraya yükseltmek istediklerini belirtti.

EYÜP AKSU YÜZDE 100 ZAM İSTEDİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise giderlerin arttığını belirterek indi bindi ve kısa mesafe ücretlerinde yüzde 100, kilometre ücretlerinde ise yüzde 60 zam talebinde bulundu.

Ulaştırma Bakanlığı 1'inci Bölge Temsilcisi Serdar Yücel ise "Hesaplamaları vatandaşın lehine olacak şekilde hesaplamalar yapıyoruz. Ancak sizinle bu açıdan uyuşamıyoruz. Burada herkes kendi lehine yönelik zam bekliyor. Elektronik bilete Temmuz ayında yüzde 15 zam verildi. Tam bilet 4 lira. Bu istenilen zam ile 5.50 lira olacak. Temmuz'dan önce 3.5 liraydı. Şu anda hükümet asgari ücrete yüzde 50 zam yaptığı için bunun bir kısmını vatandaştan almaya hakkınız yoktur. Toplu ulaşım ucuz olursa insanlar tercih eder. Bu zamlar insanları özel araçla seyahate yönlendirir ki şu anda kaos haline gelmiş durumda olan İstanbul trafiği için daha da içinden çıkılmaz bir durum haline getirir. Bu 5.50 kuruşa yükselten kişi başı ücret zammını vatandaşa nasıl izah edeceksiniz? Dolayısıyla biz taksi hariç Temmuz'da yüzde 15 zam isteyen İETT'nin 4 ay içinde bu kadar oranda zam istemesini doğru bulmuyoruz. Sosyal medyada ve burada kurulmak istenen baskıyla üzerimize gelinmesi de doğru değil bu kadar yüksek bir zammı vatandaş açısında da doğru bulmuyoruz" dedi.

ZAMMA ŞERH KONULDU

UKOME'de bulunan esnaf odalarının temsilcilerinin konuşmasının ardından sonra söz alan Yücel, "Temmuz ayında elektronik biletlere yüzde 15 zam geldi. Bu sebeple ayrı tarihlerde farklı zamların yapılmış olması nedeniyle servis ücretleri ve elektronik biletlere yüzde 20.28 zam yapılması şeklinde değiştirilerek oylanmasına şerh düşeceğiz" dedi. Demir ise Temmuz'da yapılan zammın gecikmiş bir zam olduğu için yapıldığını ve 2021 zammını içermediğini ifade etti.

İBB ŞERHSİZ ZAMMI UYGULAYACAK

Konuşmaların ardından yapılan oylamada elektronik bilet, taksi ve dolmuş ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi onaya sunuldu. Oylamada Ulaştırma Bakanlığı 1'inci Bölge Temsilcisi Serdar Yücel'in koyduğu şerh ile oybirliği ile kabul edildi. Ticari araçlarda yaşı dolmuş araçların 1 yıl daha ruhsatları 6 ay uzatılması da oybirliği ile kabul edildi. İBB yönetimi ise şerhi kabul etmeyip toplu ulaşıma yüzde 36, servislere ise yüzde 27 zam yapacağını ifade etti.