SON DAKİKA: İttifakta ’Kürdistan’ gerilimi! Kılıçdaroğlu’nun sözleri HDP’yi kızdırdı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Ankara Elmadağ'da muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri buluşmasına katıldı. Kılıçdaroğlu'na burada, "HDP'ye ne diyorsunuz? İttifakta mı? Kimileri 'Kürdistan' diyor rahatsız oluyor musunuz?" sorularına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun, 'Kürdistan' sorusuna verdiği yanıt, ittifak ortağı HDP'yi kızdırdı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN HDP'Yİ KIZDIRACAK 'KÜRDİSTAN' SÖZLERİ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "HDP Kürdistan' diyor rahatsız oluyor musunuz?" sorusuna, "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?" şeklinde yanıt verdi.
HDP'DEN SERT TEPKİ GELDİ
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' sorusuna verdiği yanıt beklendiği gibi ortağı HDP'yi kızdırdı. HDP'den Kılıçdaroğlu'na jet hızı ile tepki geldi.
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, "Kürdistan'dan rahatsız olan Kürdü nasıl kabullenebilir ki?" dedi.