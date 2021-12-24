Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: İttifakta 'Kürdistan' gerilimi! Kılıçdaroğlu'nun sözleri HDP'yi kızdırdı...
Giriş Tarihi: 24.12.2021 09:02 Son Güncelleme: 24.12.2021 09:10

SON DAKİKA: İttifakta 'Kürdistan' gerilimi! Kılıçdaroğlu'nun sözleri HDP'yi kızdırdı...

SON DAKİKA: İttifakta ’Kürdistan’ gerilimi! Kılıçdaroğlu’nun sözleri HDP’yi kızdırdı...

Son dakika haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum' sözleri HDP'yi kızdırdı. HDP Van milletvekili Murat Sarısaç, "Kürdistan'dan rahatsız olan Kürdü nasıl kabullenebilir ki?" şeklindeki paylaşımı ile Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Ankara Elmadağ'da muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri buluşmasına katıldı. Kılıçdaroğlu'na burada, "HDP'ye ne diyorsunuz? İttifakta mı? Kimileri 'Kürdistan' diyor rahatsız oluyor musunuz?" sorularına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun, 'Kürdistan' sorusuna verdiği yanıt, ittifak ortağı HDP'yi kızdırdı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN HDP'Yİ KIZDIRACAK 'KÜRDİSTAN' SÖZLERİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "HDP Kürdistan' diyor rahatsız oluyor musunuz?" sorusuna, "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?" şeklinde yanıt verdi.

HDP'DEN SERT TEPKİ GELDİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' sorusuna verdiği yanıt beklendiği gibi ortağı HDP'yi kızdırdı. HDP'den Kılıçdaroğlu'na jet hızı ile tepki geldi.

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, "Kürdistan'dan rahatsız olan Kürdü nasıl kabullenebilir ki?" dedi.

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SON DAKİKA: İttifakta 'Kürdistan' gerilimi! Kılıçdaroğlu'nun sözleri HDP'yi kızdırdı...
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