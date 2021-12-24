SON DAKİKA: İttifakta ’Kürdistan’ gerilimi! Kılıçdaroğlu’nun sözleri HDP’yi kızdırdı...

KILIÇDAROĞLU'NDAN HDP'Yİ KIZDIRACAK 'KÜRDİSTAN' SÖZLERİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "HDP Kürdistan' diyor rahatsız oluyor musunuz?" sorusuna, "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?" şeklinde yanıt verdi.