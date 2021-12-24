Terörizmin her türünü şiddetle kınıyoruz

Başkan erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov
, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü dolayısıyla ortak açıklama yaptı:
Türkiye
ve Kırgız Cumhuriyeti
, bölgede önemli bir istikrar unsuru haline gelen askeri- teknik ve güvenlik alanlarında işbirliğini aktif bir şekilde sürdürmektedir.
İki ülke, uluslararası ilişkiler sistemini daha da demokratikleştirmek ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerini geliştirmek amacıyla çok taraflı platformlarda işbirliğini güçlendirmeye hazırdır.
Her iki ülke de BM'nin barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve bu faaliyetlerinin etkinliğinin daha da arttırılmasındaki merkezi koordinasyon rolünü desteklemektedir.
İki ülke terörizmin her türünü ve tezahürünü şiddetle kınamaktadır. Bu musibetle etkili bir şekilde mücadelenin, ancak konuyu siyasallaştırmadan ve çifte standarttan uzak bir şekilde birlikte hareket edildiğinde ve ilgili BM Güvenlik Konseyi
kararları ile BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisi
hükümlerine de kesin ve tereddütsüz bir şekilde uyulduğunda mümkün olacağına inanmaktadır.
İki ülke Türk Devletleri Teşkilatı
içinde de yeni girişimlerin teşvik edilmesi için işbirliği yapmakta.
TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan ile Caparov dün ayrıca telefonla görüştü. İki lider görüşmede ilişkileri geliştirecek adımları ve bölgesel konuları ele aldı. ANKARA