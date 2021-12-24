Yerli kovid-19 aşısı TURKOVAC’ta flaş gelişme! Resmen başladı





Bu nedenle Turkovac aşısı hepimiz için ayrı bir heyecan kaynağıdır. Ümidimiz ve hayalimiz sürecin pandemik aşılara ilave olarak rutin aşılarımız içinde aynı çalışmalar içinde yer almaktır. Tüm milletimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.