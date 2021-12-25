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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Dev eserler için açılış günü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Dev eserler için açılış günü
Başkan Erdoğan, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında bugün Gaziantep'te bir dizi etkinliğe katılacak. Erdoğan kentte bir dizi eserin de temel atma ve açılışlarını yapacak. İşte onlardan bazıları:
Şehitkamil ilçesinde 81 bin 442 metrekarelik arsa üzerindeki SANKO Camii 10 bin metrekarelik açık avlusu ile aynı anda toplam 30 bin kişinin ibadet edebileceği şekilde planlandı. Caminin 163.6 metre yüksekliğinde 4 minaresi bulunacak.
Mevcut havalimanının yeni terminal binası yolcu kapasitesini 2.5 milyondan 6 milyona yükseltiyor. Uçak kapasitesi 12'den 18'e çıkarken, otopark kapasitesi 2 bin 49 olacak.



Şahinbey Belediyesi tarafından inşa edilen bölgenin en büyük kongre merkezi olan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde bin 600 kişilik büyük salon, 2 adet 450 kişilik salon, bir adet çok amaçlı, 2 toplantı salonu, 2 küçük salon, 2 küçük nikah salonu, 3 bin metrekare büyüklüğünde fuaye salonu bulunuyor.
Hizmete açılacak eserler arasında önceki gün yaşamını yitiren bestekâr Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca adına yaptırılan kültür ve sanat merkezi de yer alıyor.

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Dev eserler için açılış günü
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