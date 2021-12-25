Firarilerin mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun imzasıyla yayımlanan karara göre terör örgütüne üye olan 770 kişinin mal varlığı donduruldu. 770 kişilik listede FETÖ terör örgütünün birçok yöneticisi var. Bu isimler arasında en önemlisi ise örgütün TSK imamı firari Adil Öksüz
oldu. Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz
'ün yanı sıra örgütün Konya 3. Ana Jet Üssü imamlığını yapan Ali Cingitaş
'ın ismi de listede yer aldı. ABD
'de kurulan Niagara Vakfı
'nın mal varlıkları da donduruldu.
Mal varlıkları dondurulan 454 FETÖ üyesi arasında 17-25 Aralık kumpaslarının mimarı firari eski Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz
, FETÖ firarisi eski başsavcı vekili Fikret Seçen, Hrant Dink cinayeti soruşturmasına bakan eski savcılardan FETÖ firarisi Muammer Akkaş, Celal Kara, dönemin özel yetkili savcılarından firari Cemil Tuğtekin ile eski Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdulkerim Balcı, Cevheri Güven, gerçek adı Emrullah Uslu olan gazeteci Emre Uslu gibi isimler de yer aldı. 108 kişinin mal varlığının dondurulduğu PKK/KCK terör örgütünden eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş da listede yer alan isimlerden oldu.