Tevfik Göksu’dan İmamoğlu’na kadrolaşma yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün İYİ Parti tarafından düzenlenen 'Kalkınma Kongresi' katıldı. Program sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı, "AK Parti'nin Grup Başkanvekili, 'İstanbul'da 45 beş bin' dedi. Aradan iki hafta geçti, İçişleri Bakanı, '33 bin' dedi mecliste. Şimdi yine kendisi, '45 bin' diyor. Ben de az önce gerçek sayıyı açıkladım, yine açıklıyorum. 21 binin biraz üzeri bir sayıda insan alındı ve bu insanların nasıl işe alındığı da tek tek, kalem kale belli" dedi.



22 SORUDAN SADECE 1'İNE CEVAP GELDİ





21 biniden biraz fazla kişinin işe alındığını ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'nun 45 bin işçi alımının yapıldığına yönelik sözlerinin doğrul olmadığını iddia eden İBB Başkanına Göksu yanıt verdi.

Göksu yaptığı açıklamada, "25 Kasım 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının gözünün içine baka baka, geldiğin günden bugüne İstanbul Büyükşehir Belediyesinde '13 bin 353 kişiyi işinden ettin ve partizanca, adaletsiz bir şekilde de 45 bin 29 kişiyi işe aldın' diye söyledim. Orada bana cevap veremeyen İBB Başkanı sağda solda bu rakamlara itiraz etmiş. Kendine göre rakamlar söylemiş. Eğer İBB Başkanının yüreği yetiyorsa ve rakamlarına güveniyorsa buyurun biz 3 yıldan beri İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sorular soruyoruz. Diyoruz ki, her ay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kaç kişiye attınız? Kaç kişiye aldınız? Neden cevap vermiyorsunuz. 22 tane soru sormuşuz. 1 tanesine cevap vermişsiniz onun içinde de cevap yoktur.



'MASA BAŞINDA HAZIRLANMIŞ RAKAMLAR DEĞİL'

İBB'de işe başlanan kişi sayısının ve çıkartılanların sayısının Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na İBB tarafından bildirilen rakamlar olduğunu belirten Göksu, "Eğer İBB Başkanı verdiği rakamlara güveniyorsa resmi cevaplarını versinler hep beraber görelim. Ancak bizim açıkladığımız rakamlar masa başında oturup kendi yazdığımız rakamlar değildir. Bu rakamlar İBB'nin Çalışma Bakanlığı'na bildirimde bulunduğu resmi rakamlardır. Ve Çalışma Bakanlığı verilerinde resmi olarak ortaya çıkan verilerle derlenmiş ve toparlanmış rakamlardır. Bu rakamlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi olarak bildirimde bulunduğu ben işe aldım ya da işten çıkardım dediği kişilerin sayısıdır" diye konuştu.



'KİMSEYİ İŞTEN ATMAYACAĞIM DEYİP 13 BİN KİŞİYİ ATAN KİŞİYE Mİ INANCAĞIZ'





Aziz İstanbullular şimdi sizlere sormak isterim. Fazilet Durağı yalanı mahkeme kararıyla tescillenen, mahkeme kararıyla yalancı olduğu tescillenmiş bir belediye başkanının sözlerine ve rakamlarına mı inanacağız yoksa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın verilerine mi inanacağız?

'Göreve geldiğimde ve seçildiğimde hiç kimseyi işinden ve aşından etmeyeceğim. Hiç kimseyi işten atmayacağım' diyerek söz veren ama göreve geldiği gün 13 bin 353 kişiyi işten atan, 45 bin 29 kişiyi adaletsiz, liyakatsiz bir şekilde partizanca işe alan İBB Başkanının mı sözlerini inanacağız, yoksa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi verileriyle oluşturulmuş Çalışma Bakanlığımızın verilerine mi inanacağız?

İstanbul için borçlanmak ihanettir diyerek seçim propagandası yapan ama geldiği günden itibaren İstanbul'u gerçekten çok büyük bir borç batağına batıran İBB Başkanının sözlerine mi inanacağız? Burada bilmemiz gereken bir gerçek var. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yönettiği kurumun rakamlarını bilmiyor ya da bildiği rakamları çarpıtarak ve tahrip ederek İstanbulluları aldatıyor.



İBB BAŞKANI: '20 BİN 958 KİŞİ İŞE ALDIK'



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 Aralık 2021'de İBB'de işe alınan kişilerle alakalı olarak, "45 bin dediğinde yalan konuşuyorsunuz dedim, aradan bir ay geçmedi İçişleri Bakanı 33 bin kişi aldı dedi. Ne oldu en azından 12 bin kişi yalan konuşulduğu ortaya çıktı.Sadece o değil. Bizim günlük tablomuz var kurum kurum, 20 bin 958 işe giriş. 45 bin nerede, 33 bin nerede, 20 bin nerede. İstanbul'daki temsilcileri de yalan konuşuyor, bu sayıyı veren Sayın bakan da yalan konuşuyor. Az önce attığı rakamlar gibi. Buna karşılık 15 bin çıkış yapıldı" demişti. 2 hafta önce 20 bin olarak açıkladığı işe alım sayısını dün 21 binin biraz üstüne çıkarması dikkat çekti.



MURAT ONGUN: '44 BİN 995 KİŞİ İŞE ALDIK'



İBB Başkan Danışmanı ve İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun ise belediyeye 44 bin 995 kişinin aldığını açıklamıştı.