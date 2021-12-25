Haksız fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki yeni yol haritasını, 2023'e doğru siyasetin nabzını, iç ve dış politikadaki gelişmeleri, Turkuvaz Medya
bünyesindeki A Haber-ATV-A Para-A News-A2 ortak canlı yayınında değerlendirdi. A Haber sunucusu Salih Nayman
, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner
, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı
ve SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan
'ın sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, şu önemli mesajları verdi:
TÜRK LİRASI MEVDUATLARI 23.8 MİLYAR ARTTI:
Son gelişme, bütün vatandaşlarımızın Türk Lirası'na güvenmesi gerektiğini gösteriyor. Bir Trabzonlu vatandaşımız Türk Lirası'na yönelik, 'Kaybettim ama Türk Lirası'na değdi' dedi. Bu güzel bir gelişme. Türk Lirası gücünü, finansal altyapımızın sağlamlığından alıyor.
TL MEVDUATLARI 23.8 MİLYAR DOLARI GEÇTİ:
Son dönemde özellikle yurt içi ve yurt dışı bu tür hareketler, rasyonel olmayan hareketlenmelerdir. Biz bu algıyı bozmuş olduk. Vatandaşımız da hızlı bir şekilde TL'ye geçti. Vatandaşımızın dolarını bozdurması, parasına olan güvenin en önemli göstergesiydi. TL mevduatları saat 15.00 itibarıyla 23.8 milyar liranın üzerinde oldu.
VATANDAŞIMIZ İKİ GARANTİYE SAHİP:
Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir TCMB, iki Hazine... Vatandaşımızın kaybı olmayacak. 3, 6, 9 belirlenen tarihlerde döviz kuru neyse, bunun üzerinden parasını bozdurduğu zaman karşılığını alacak. Vatandaş 'Mağduriyetim yok, devletim arkamda' diyor.
STOKÇULARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ:
Vatandaşımızı spekülatif hareketlerle ezmeye kimsenin hakkı yok. Vicdan sahibi olan bütün market, süpermerket, zincir marketler, kur inerken de şimdi aynı hızla bu etiketleri indirmeleri lazım. Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanımıza, Tarım Bakanımıza talimatları verdik. Özellikle sebze-meyve fiyatlarına yönelik 9 büyükşehirde 10 toptancı haline denetim gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı'nca 100 bine yakın ürün denetlendi. Stokçuluk yapan firmalara en ağır para cezaları veriliyor. Bir otomobil bayisine en üst sınırdan ceza verildi. Stokçulukla ilgili gerekli çalışmalar Meclis'te tamamlanmak üzere.
EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ:
Türkiye'nin en önemli kuruluşu Odalar ve Borsalar Birliği kalkıyor garip bir açıklama yapıyor. Bizim dayanışma halinde olmamızın gerektiği en hassas dönemde bu tür açıklamalar yapılırken kimse 'Aşağıdan baskılar geliyor da onun için ben bu açıklamayı yaptım' diyemez. Biz ülkemizin ekonomik bağımsızlığı için çalışıyoruz.
TL KENDİ GÜCÜNÜ BULACAK:
Çok kısa bir sürede kurdaki stabilizasyon gerçekleşmiş olacak. Merkez Bankası
aceleci davranmayacak. Kademeli bir şekilde geldiği yere doğru dönecek. TL de kendi asli gücünü bulacak. Bu bir hafta mı, 10 gün mü sürer? Bu adım uzun vadede bütçeye katkı da sağlayacak. Amacımız yatırımcı, sanayici ve tasarruf sahibi vatandaşlarımız için kur oynaklığını azaltmak ve TL'ye itibar katmaktır.
BİZİM DEĞERLERİMİZİN İÇİNDE FAİZİN YERİ YOKTUR:
Bizim inandığımız değerler silsilesi içinde faizin yeri yoktur. Biz faizle ayağa kalkan ülke olmayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunun uygulamasını gördük. Nerede? Başbakanlığım döneminde faiz 4.7 ya da 4.6'ya kadar düştü. Enflasyon da 6.7'ye kadar inmişti. Doğru orantılı olarak o da iniyor. Faiz zulüm düzenidir, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz de bu düzene savaş açtık. 19 yıldır bunlarla savaş halindeyim.
AMACI DIŞINDA KULLANILAN KREDİLER:
Amacı dışında kullanılan kredilere ilişkin olarak ilgili kurumlarımız gerekli değerlendirmeleri yapıyor.
ÜRETİM VE İSTİHDAMI ARTIRACAĞIZ, İŞSİZLİĞİ DÜŞÜRECEĞİZ:
Serbest piyasa ekonomisinin kurallarından taviz vermeden istikrarlı bir ortamın tesisini sağlıyoruz. Üretim, istihdam ve ihracatı artıracağız. İşsizliği daha da aşağı, tek haneli rakamlara indireceğiz.
GERİ ADIM ATTI AMA O BEDELİ ÖDER:
Anamuhalefet ve yavruları, TL'yi bir kenara koyup dolara ve avroya endekslenmek istiyorlar. Asgari ücrete varıncaya kadar doları baz alıyorlar. Bu çok ciddi bir yanlış. Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış bir insanın (Durmuş Yılmaz) 'Buradan taviz vermeyin. TL yine değer kaybedecektir' demesi çok yanlış. Geri adım atmaya kalktı ama onu bu millet yutmaz. Şu anda milletvekilliği sebebiyle yırtar ama tazminat noktasında o bedeli öder.
SİYASETTE SEVİYE BIRAKMADILAR:
Siyasi ahlaktan uzak bir yapı, temsilcileri de Bay Kemal, Meral Hanım... Bay Kemal ekonomiden anlamaz, bu alanda da yalanlarına devam ediyor. Millete karşı kibirleri öyle büyük ki bunlar siyasette ahlak ve seviye bırakmadılar.
G20'DE ÇİN'LE BİRLİKTE BÜYÜYEN 2 ÜLKEDEN BİRİYİZ
2020'de salgın sebebiyle küresel ekonomi daralma yaşadı. Bu dönemde G20'de Çin'le beraber büyüyen iki ülkeden biri olduk. Diğer 18 ülke berbat durumdaydı. Ama ana muhalefet, Türkiye'nin G20'den dışlandığını söyleyecek kadar ileri gittil. Şu anda önde gelen birçok ülke, tarihin gördüğü en yüksek enflasyon oranını yaşıyor. Örneğin, ABD'de enflasyon yüzde 6.8 ile son 39 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. IMF, enflasyonun 2022 yılının ikinci yarısından itibaren gerileyeceğini düşünüyor. Ama yukarı yönlü riskler bulunuyor. Bu çerçevede TCMB etkin bir şekilde iletişim kanallarını kullanıyor. TCMB doğrudan müdahalelerde bulunuyor. 5 müdahale yapıldı. Merkez Bankası'nın bu yetkisi var.