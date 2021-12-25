PKK’nın hocaları da İBB’de işe alınmış

PKK terör örgütü propagandası yapan ve Din Adamları Yardımlaşma Derneği (DİAYDER) üyesi 9'u tutuklu 23 kişi hakkında savcılık iddianame hazırladı. Temmuz ayında DİAYDER ve Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyelerine yönelik operasyonun ardından başlatılan savcılık soruşturmasında, dernek adı altında terör örgütü sempatizanlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nde (İBB) gassal olarak işe başladığı ortaya çıktı. İddianamede 3.5 yıl ile 15 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri istenen şüphelilerin, "Değerli cemaat, bulunduğumuz ülkede, eğer Cumhurbaşkanı barışçıl değilse, eğer haksız ise bize önemli bir yol açılıyor. Bu yol özgürlük, barış, mücadele, birlik ve beraberlik üzerine olacaktır. Bu yolda vereceğimiz mücadele inancımız için cihattır, ibadettir" şeklinde Kürtçe vaazlar verdikleri kaydedildi.
İddianamede, bazı vaazlara Kandil
'den gelen örgüt yöneticilerinin de katıldığı, derneğin, "Diyanet (Devlet) camilerine gitmeyin" çağrısıyla bildiri yayınlandığına yer verildi. PKK/KCK'nın desteklediği yapının Kürt vatandaşların dini inanç ve duygularını sömürüp, terör örgütüne sempati duymalarını sağlamayı amaçladığı belirtildi.
335 sayfalık iddianamede, İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden terör örgütüne aktardığı ifade edildi. Şüphelilerin, İBB'nin yardım amaçlı verdiği alışveriş kartlarını da terörist ailelerine dağıttığı dile getirildi
Yargılama İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
İBB'YE 'KANDİL' GÖNDERMESİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yapan 557 personelin terör örgütleriyle ilişiğinin bulunduğunu duyurmasının ardından gelen tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Milli Beka Hareketi
üyeleri, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde protesto gerçekleştirdi. Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin "İBB bünyesinde işe alınan 557 kişinin terör örgütleri ile iltisaklı olduğu anlaşılmış olup, Türkiye'nin en büyük belediyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok kritik yerlerde görevlendirilmişlerdir. Anlaşılan İBB, Kandil'in kontrolü altına girmiştir, biz gıda stokçusu duyduk, araç stokçusu duyduk ama terör stokçusu olduğunu ilk defa duyuyoruz" dedi. Şahin "Kahrolsun PKK" diyenleri işten atan, "Varolsun PKK" diyenleri işe alan İmamoğlu'nu şiddetle kınıyoruz ve aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz" diye konuştu.