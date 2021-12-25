Soyer’den depremzedelere büyük ayıp: 13 Nisan’a kadar evleri boşaltın





PLANLAMA SÜRECİ GECİKTİ

Yıkılan evlerin yerine yenilerinin yapılmasına olanak tanıyan planlama süreci uzayınca deprem konutlarında oturan çok sayıda vatandaşın evlerinin inşasına ya başlanamadı ya da başlananlar henüz tamamlanmadı. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 yıllık tahsis süresini geçtiğimiz Ekim ayında 6 ay daha uzattı.



SÜRE 13 NİSAN'DA DOLUYOR

Depremde varını yoğunu kaybeden vatandaşlar geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen telefonla büyük şok yaşadı. Büyükşehir yetkilileri, tahsis süresinin 13 Nisan'da dolacağını belirtip oturdukları daireleri bu tarihe kadar boşaltmalarını istedi. Depremzedeler boşalttıktan

sonra Uzundere'de 4 bloktan oluşan 224 dairenin Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa sunulacağı öğrenildi.



HER ŞEYİNİ KAYBEDEN VATANDAŞLAR SABAH'A KONUŞTU NEREYE GİDERİZ HİÇ BİLMİYORUZ



SELDA KURAL: Bayraklı'da oturduğumuz bina ağır hasar aldığı için sonradan yıkıldı. Evden hiçbir eşyamızı alamadık. Geçtiğimiz günlerde belediyeden arayıp konutların tahsis süresinin Nisan ayında sona ereceğini söylediler. Başkan Soyer'e depremzedelere sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz ama tahsis süresinin rezerv alanındaki konutlar bitene kadar uzatılmasını istiyoruz.



Selda Kural



AYŞE URHAN: Uzundere kentsel döşümü alanındaki evimiz depremde ağır hasar gördü. Oturulamaz hale gelince oğlumla birlikte buraya taşındık. Başka gidecek yerimiz yok. Yeni konutlar yapılana kadar burada oturmak istiyoruz.



İBRAHİM ÖZTÜRK: Karabağlar Uzundere'de kentsel dönüşüm kapsamına alınan bölgede oturuyorduk. Depremde evimiz ağır hasar aldı. Ardından buraya taşındık. Ben inşaat şçisiyim. Belediyeden telefon arayıp 13 Nisan'a kadar konutların boşaltılmasını istemişler. Nereye gideceğiz bilemiyorum. Bu insanlar nerede barınacak? En azından konutlar tamamlanana, çocukların okulu bitene kadar bu süre mutlaka uzatılmalı.

Aksi durumda insanlar çok zor durumda kalır.