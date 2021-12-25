Tekneyle kaçmaya çalışan FETÖ’cülerin kim olduğu ortaya çıktı

1 FETÖ VE 4 PKK ŞÜPHELİSİ DE GÖZALTINDA

Öte yandan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesinde aynı suçtan aranan 1 ihraç Astsubay'ı da kıskıvrak yakaladı. Jandarma ekipleri, PKK KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik, sosyal medya üzerinden övücü nitelikte ve suç içerikli paylaşımlarda bulunan G.B., F.P. ve Z.K. isimli şüpheliler, Konak, Karabağlar ve Torbalı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Suriye'de PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen F.K. isimli şüpheli de Karaburun ilçesinde yine ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan tüm şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.