3D mikroçiple kişiye özel tedavi

Okvur, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden mezun oldu. Johns Hopkins Üniversitesi'nde doktora yaptı. Karolinska Enstitüsü, Kraliyet Teknoloji Enstitüsü ve Yeshiva Üniversitesi'nde doktora sonrası uzmanlık çalışmalarını gerçekleştirdi. Teknopark İzmir'de kurduğu 'INITIO CELL' Biyoteknoloji şirketiyle çalışmalarına devam ediyor. Ve bu alanda uluslararası pek çok başarı kazandı. Son olarak "Hello Tomorrow Challenge'da "Deep Tech Pioneer" unvanını kazanarak, Türkiye'nin gururu oldu.

Okvur'un üç boyutlu ortamda hücre deneyi yapabilmek için 3D yazıcılarda ürettiği mikroçipler, dünya genelinde ilgi odağı oldu. "Mikroçipler insan hayatı açısından da büyük önem taşıyor" diyen Okvur şunları söyledi: Örneğin doktorlar bazen size hangi ilacın iyi geleceğini bilemiyor. Bir ilaç bir kişiye iyi geliyor ama diğerine iyi gelmiyor. Şu anda bunu test etmenin tek yolu o ilacı hastaya vermek. Halbuki bu çiplerle hastadan alınacak bir doku veya kan örneğiyle öncesinden bu ilacın o hastanın hücrelerine nasıl etki ettiğini belirleme şansımız var.