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Giriş Tarihi: 26.12.2021 21:56 Son Güncelleme: 26.12.2021 21:57

Ankara'da toplu ulaşıma zam kararı

Ankara’da toplu ulaşıma zam kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü toplu ulaşıma zam kararı oldu. Tam bilet ücretinin 4,5 liraya, indirimli öğrenci bilet ücretinin 2,5 liraya yükseltilmesi kararının UKOME gündemine sunulacağı aktarıldı.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda ulaşıma zam kararı alındığı aktarıldı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Yeni tarifeye göre tam bilet ücretinin 4,5 lira, öğrenci aylık abonman ücretinin azami biniş sayısı artırılarak 75 lira, indirimli öğrenci bilet ücretinin 2,5 lira, aktarma ücretlerinin ise bu tutarların yarısı kadar belirlenerek 2022 yılı ocak ayında uygulanmak üzere UKOME gündemine alınıp karara bağlanması düşünülmektedir. Bununla birlikte, çevre ilçelere ulaşım sağlayan otobüsler için de merkeze uzaklık oranına göre kilometre bazlı yeni bir fiyat düzenlemesi yapılacaktır."

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Ankara'da toplu ulaşıma zam kararı
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