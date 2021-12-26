Avrupa’nın göbeğinde bombacı kampı

PKK, Yunanistan
'daki Lavrion Kampı'nı dağ kadrosuna sevkiyat üssü yaptı. Kampta bombacı yetiştiriliyor. PKK'lı teröristler kamp üzerinden Irak'a geçiyor. Yönetimi Kandil tarafından belirleniyor. TERÖR YUVASI: PKK'nın Yunanistan'daki varlığı 1980'li yıllara dayanıyor. Türkiye
'nin tüm itirazlarına rağmen halen faal olan Lavrion Kampı, Avrupa
'nın göbeğinde bombacı yetiştiriyor. Kamp, Sovyetler Birliği
'nden kaçan mültecilerin barınması amacıyla 1949'da Atina
'nın güneydoğusunda kurulmuştu. 1980 askeri darbesi sonrası Yunanistan'a sığınan terör örgütü mensupları, 1993'ten itibaren kampın yönetimini ele geçirdi ve terörist faaliyetlere başladı.
Kamp, halen Yunanistan Göç Bakanlığı'na bağlı. İnsani yardım kisvesi adı altında terör örgütünün Avrupa'daki yapılanmalarından sözde Kürt Kızılayı
yardımları ile faaliyetlerini sürdürüyor. Kamp günümüzde Türkiye'den illegal olarak yurtdışına çıkan PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından kırsal alana eleman temini, mali destek, lobi faaliyetleri ve Avrupa'ya geçiş amaçlı kullanılıyor. Çeşitli suçlardan aranan ya da açık dava dosyası olan teröristler, eğitim sonrası Türkiye'ye eylem amaçlı gönderiliyor. Kampta MLKP, MKP, DHKP-C, TKP/ML ve FETÖ mensupları da barınıyor.
YÖNETİMİ KANDİL ATIYOR:
Kamp, Türkiye için ulusal güvenlik tehdidi oluşturan terör merkezi konumunda. Kampın girişinde Birleşmiş Milletler Lavrion Kampı
tabelası, BM, Kızılhaç bayrakları ile teröristbaşının fotoğrafı ve örgütsel bez parçaları asılı. İşler 7 kişiden oluşan bir komite tarafından yönetiliyor. Kampa alınacak kişiler, Atina'da bulunan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Komelan Ciwan isimli oluşum tarafından belirleniyor. Kampta her terör örgütü adına bir sorumlu bulunuyor. Sorumlular ise Kandil'den atanıyor.
ÖRGÜTÜN EYLEM MERKEZİ GİBİ:
2021'de kampta Devrimci Gençlik Hareketi
, Avrupa Kürt Kadın Hareketi
ve Kürdistan Kültür Merkezi
organizesinde, terörist başının ceza infaz koşulları ile terör suçlarından cezaevlerinde bulunan örgüt üyelerinin cezaevi koşullarını protesto için 5 günlük dönüşümlü açlık grevi eylemi yapıldı. Sözde Kürdistan Kültür Merkezi ve Devrimci Gençler Hareketi
öncülüğünde Nevruz bahanesiyle örgütsel faaliyet düzenlendi. Avrupa'da faaliyet yürüten Heyva Sora Kurdistan isimli yapılanmanın yapmış olduğu yardımlar ile ayakta duran kampa terör örgütü büyük önem veriyor.