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Giriş Tarihi: 26.12.2021 13:55

Grevdeki işçiler köprüye pankart astı

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Grevdeki işçiler köprüye pankart astı

Bakırköy Belediyesi’nin ‘Sıfır Zam’ dayatması nedeniyle 63 gündür grevde olan Belediye İş Sendikası’na üye işçiler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 20 metre uzunluğunda, üzerinde “Bakırköy’ün Başkanı Bülent Kerimoğlu işçi emek düşmanı” yazılı pankart astı. Pankart asan işçiler, göz altına alındı.

Bakırköy Belediyesi'nin 'Sıfır Zam' dayatması nedeniyle 63 gündür grevde olan Belediye İş Sendikası'na üye işçiler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 20 metre uzunluğunda, üzerinde "Bakırköy'ün Başkanı Bülent Kerimoğlu işçi emek düşmanı" yazılı pankart astı.



Pankart astıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 10 işçi ifade için Arnavutköy Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.



Sabahın erken saatlerinde Boğaz Köprüsü'ne giden işçiler, astıkları 20 metre pankarta aslında çok şey sığdırmak istediklerini ancak, 'işçi emek düşmanı' demenin bile yeterli olduğunu belirterek, haklarını alana kadar mücadelelerine ve eylemliliklerine devam edeceklerini söyledi.

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Grevdeki işçiler köprüye pankart astı
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