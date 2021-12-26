Komşu terörünü gizli kamera çözdü

İstanbul Gaziosmanpaşa
'da kapılarının önüne gizlice çiğ yumurta atan komşuya soruşturma açıldı. Her şey, mühendis Deniz K. (37) ve eşinin yeni evlerine taşınmasıyla başladı. İddiaya göre; önce kapılarının önüne bozulmuş çiğ yumurta atıldı. Çift, bu durumu komşularına sordu ancak bir sonuç çıkmadı. Onlar da konunun üzerinde durmadı. Bu kez kapı önündeki bebek arabasına kimyasal madde döküldü. Yine kimin yaptığını belirleyemeyince, gizli kamera kurdular. Sonuçta da sorumlular, alt komşuları akademisyen Benan A. ile iki kız kardeşi Güldane
ve Perihan A
. çıktı. Çift, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Maddi manevi zararlarının yaklaşık 6 bin lira olduğunu söyledi. Savcılık olayla ilgili soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Benan A. çifti gürültü yapmakla, yurt dışından misafir ağırlamakla ve balkonlarına pislik atmakla suçladı. Savcılık, "Mala zarar verme kastına dair delil yok" diyerek kovuşturmaya yer görmedi. Çift, karara itiraz etti. Nöbetçi sulh ceza hâkimliği görüntülerde alenen mala zarar verildiğini ve kişilerin huzur ve sükûnunun bozulduğunu ifade ederek çiftin itirazını kabul etti. İtiraz üzerine savcılık dosyayı tekrar inceleyecek.