Saldırgan HDP’li 7.5 yıl hapisle yargılanacak

HDP'NİN İzmir İl
binasında Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü saldırı sonrası partinin İstanbul İl Örgütü
, Taksim
'de basın açıklaması yaparken kendilerini uyaran polislere mukavemet gösterdi. Bir eylemci elindeki sopayla İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Yazgan
'ın kafasına vurdu. Hastanede tedaviye alınan emniyet müdür yardımcısını darp eden şüpheli 24 yaşındaki Mehmet Salih K., cezaevine gönderildi. Hakkında da 7.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelinin, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçlarından 7.5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.