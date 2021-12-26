Sivrice 6.8’lik depremin merkeziydi! Göl manzaralı TOKİ konutlarıyla turizm beldesi oldu





"ŞU ANDA TÜRKİYE'NİN EN YENİ TURİZM BELDESİYİZ"

Vatandaşların deprem ve ardından pandemi ile beraber çok büyük sıkıntılar yaşadığını aktaran Kaymakam Vural, "Burada evlere nasıl kavuşacakları konusunda bir fikirleri yoktu, önlerinde bir belirsizlik vardı. Ancak yavaş yavaş binalar yükselmeye başladıkça, boyanmaya ve çevre düzenlenmesi yapılmaya başladıkça vatandaşlarımızın memnuniyeti çok büyük oranda arttı.