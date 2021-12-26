SON DAKİKA: 26 Aralık 2021 koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

23 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:

23 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18 bin 771 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168 oldu. Bir günde toplam 355 bin 753 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 21 bin 605 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,68 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,43 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 127 milyon 285 bin 128'e yükseldi.