Son dakika | Başkan Erdoğan: İBB’nin bocunu hiçbir iş yapmadan 61 milyar TL’ye çıkardılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda İstanbul için geniş bir yer ayırdı. Erdoğan, geçmişte CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'ya dizdiği araçları hatırlatarak, bu araçlardan fazlasının satın alındığını söyledi.
"İSRAF" ŞOVU HATIRLATTI: DAHA FAZLASINI HEM DE 3-5 KAT YÜKSEK FİYATA DOLDURDULAR
CHP'li yönetim dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) borç yükünün arttığına dikkat çeken Erdoğan, bir sonraki seçimlere kadar miktarın 100 milyar dolara ulaşabileceği konusunda uyardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yenikapı'ya sıra sıra dizdikleri araçların daha fazlasını, hem de 3-5 kat daha yüksek fiyatla belediyeye doldurdular" dedi.
HİÇBİR İŞ YAPMADAN BORCU 23 MİLYARDAN 61 MİLYARA ÇIKARDILAR
Erdoğan son dakika açıklamalarında "Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde personel fazlası vardı, israf vardı? 'İstanbul için borçlanmak ihanettir' diyerek göreve geldiler, belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23,5 milyar liradan planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar.
İŞ YAPMIYORLAR VAR OLANI DA YÜRÜTEMİYORLAR
Anlaşılan o ki 2024'e kadar bu borç rakamı 100 milyar lira sınırına dayanacaktır. Bunun adı İstanbul'a, İstanbulluya, Türkiye'ye ihanettir. Halbuki yaptıkları hiçbir iş yok. Bırakın yeni iş yapmayı, devam eden işleri bile yürütemiyorlar." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:
"HİÇBİR BELEDİYE İŞÇİSİNİ İŞSİZ BIRAKMAYACAKLARDI, NE OLDU O NAMUS SÖZÜNE?"
"Mahalli seçimler öncesi kazandıkları belediyelerde tek bir kişinin işten çıkarılmayacağına dair namus sözü verdiğini hatırlıyorsunuz. Bu namus sözü de diğer vaatleri gibi yalan oldu. Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terörle iltisaklı kişilerin de olduğu 45 bin kişiyi işe aldılar.
Şimdi utanmadan sıkılmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye. İBB önünde hanımlarıyla beraber ağlayan insanların gözyaşlarını sen bana anlatma. Senin yalanların orada tutuluyor Bay Kemal...
"2023'E KİNLE HAZIRLANIYORLAR"
İstanbul, 2023 seçimlerinde de AK Parti'nin lokomotifliğini yapacaktır. Karşımızdakiler her seçimde olduğundan daha büyük bir kinle 2023'e hazırlanıyor. Bizim de bu tabloya uygun şekilde hazırlığımızı yapmamız gerekiyor.
Kuruluşundan bugüne AK Parti saflarında görev alan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Her fırsatta tekrar tekrar hatırlattığım gibi, İstanbul, sade bir semtini sevmenin bile bir ömre değer olduğu bir şehirdir.
"İSTANBUL'U SEVMEK..."
İstanbul'u sevmek demek, 81 vilayetinin tamamıyla Türkiye'yi sevmek demektir. İstanbul'u sevmek demek, her rengi, inancıyla tüm insanlığı sevmek demektir. Her dava gibi bizim davamızın da sembolleri vardır. İstanbul'un fethi bizim için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Verdiğimiz mücadele, 'Ayasofya'yı minarelerinden kurtacağız' diyenlere karşı inancımıza sahip çıkma mücadelesidir.