Son dakika | Başkan Erdoğan: İBB’nin bocunu hiçbir iş yapmadan 61 milyar TL’ye çıkardılar

Erdoğan, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:

"HİÇBİR BELEDİYE İŞÇİSİNİ İŞSİZ BIRAKMAYACAKLARDI, NE OLDU O NAMUS SÖZÜNE?"

"Mahalli seçimler öncesi kazandıkları belediyelerde tek bir kişinin işten çıkarılmayacağına dair namus sözü verdiğini hatırlıyorsunuz. Bu namus sözü de diğer vaatleri gibi yalan oldu. Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terörle iltisaklı kişilerin de olduğu 45 bin kişiyi işe aldılar.