Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a "Geri çekilin" mesajı

Son dakika haberler: Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçenler arasında soğuk savaş sürüyor. Kendi ismini de halen ittifak ortaklarına kabul ettirememiş olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda adı geçen ve kulis yaptığı konuşulan iki belediye başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a ikinci kez "Geri çekilin" mesajı verdi.