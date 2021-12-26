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Giriş Tarihi: 26.12.2021 13:18

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a "Geri çekilin" mesajı

Son dakika: Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Yavaş’a Geri çekilin mesajı

Kurduğu ittifakta dahi kendi isminin değil belediye başkanlarının isimlerinin konuşulması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gün geçtikçe daha sert uyarılar yapmaya zorluyor. Halen adayını belirleyememiş olan Millet İttifakı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için zorladığı konuşulan iki belediye başkanı Mansur yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na ikinci kez "Aklınızdan bile geçirmeyin" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu "İstanbul ve Ankara'yı bırakamayız. Seçmene anlatamayız" dedi ve ayrıca bu iki ismin devlet tecrübelerinin olmamasını da gerekçe gösterdi.

Son dakika haberler: Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçenler arasında soğuk savaş sürüyor. Kendi ismini de halen ittifak ortaklarına kabul ettirememiş olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda adı geçen ve kulis yaptığı konuşulan iki belediye başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a ikinci kez "Geri çekilin" mesajı verdi.

Bu iki başkanın devlet tecrübesi olmaması konusunu öne çıkararak aday olmamaları gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu gerekçe olarak da "Bu iki ilde seçmenimize bunu anlatamayız" dedi. İşte detaylar;

DEVLET TECRÜBESİ OLAN BİRİ OLMALI

Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağına dair soruları şöyle yanıtladı: "Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek.

"SEÇMENİMİZE ANLATAMAYIZ"

Sayın (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur) Yavaş ve (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem) İmamoğlu'nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız."

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Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a "Geri çekilin" mesajı
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