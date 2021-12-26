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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Turkovac, dünyaya şifa olacak

Turkovac, dünyaya şifa olacak
KOVID-19'A karşı yerli aşı Turkovac'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Turkovac aşısı acil kullanım onayıyla birlikte yaygın olarak üretilecek, sadece ülkemize değil dünyaya insanlara şifa olacaktır diye düşünüyorum. Yakın zamanda seri üretimin oldukça yüksek kapasiteyle, her gün üzerine koyarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.



ANTİK0R SAYISINI 4-5 KAT ARTIRIYOR SAĞLIK
Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Turkovac'ın 3'üncü doz yani hatırlatma dozu olarak yaptığımızda antikor sayısını 4-5 kat artırabilme özelliğini biliyoruz. Bugünden sonra Çin aşısı dediğimiz Sinovac aşısının hatırlatma dozu veya ilk doz olarak rahatlıkla Turkovac kullanılabilir. Ben yerli ve milli aşıyı bekliyorum' diyen bir grup vardı.



En azından bu grubun beklentileri karşılandığı için aşı hemen uygulanmaya başlandığında toplumsal immünizasyonun yüksek düzeye ulaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aşımızın, Çin aşısıyla benzer ve ondan daha üst düzeyde bir etkinliğinin olduğunu biliyoruz. Güvenilirlik problemi söz konusu değil.

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Turkovac, dünyaya şifa olacak
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