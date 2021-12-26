Turkovac, dünyaya şifa olacak

KOVID-19'A karşı yerli aşı Turkovac
'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Turkovac aşısı acil kullanım onayıyla birlikte yaygın olarak üretilecek, sadece ülkemize değil dünyaya insanlara şifa olacaktır diye düşünüyorum. Yakın zamanda seri üretimin oldukça yüksek kapasiteyle, her gün üzerine koyarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.
ANTİK0R SAYISINI 4-5 KAT ARTIRIYOR SAĞLIK
Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın:
Turkovac'ın
3'üncü doz yani
hatırlatma dozu olarak
yaptığımızda
antikor sayısını 4-5
kat artırabilme özelliğini
biliyoruz.
Bugünden sonra Çin aşısı
dediğimiz
Sinovac aşısının
hatırlatma
dozu veya ilk
doz olarak rahatlıkla
Turkovac kullanılabilir.
Ben yerli ve milli
aşıyı bekliyorum' diyen bir
grup vardı.
En azından bu grubun
beklentileri karşılandığı
için aşı hemen uygulanmaya
başlandığında toplumsal
immünizasyonun yüksek
düzeye ulaşmasına katkı
sağlayacağını düşünüyorum.
Aşımızın, Çin aşısıyla
benzer ve ondan daha üst
düzeyde bir etkinliğinin olduğunu
biliyoruz. Güvenilirlik
problemi söz konusu değil.