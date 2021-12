AK Parti’yi kuran da iktidarda tutacak olan da millettir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi 'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.Biz İstanbul 'u şevkle, aşkla seviyoruz. Esasen İstanbul'u sevmek demek Türkiye 'yi sevmek demektir. Allah'ın izniyle görüyorum ki 2023'ün ışıkları ufukta. Maşallah, tebarekallah, bu ne güzellik böyle.İlk günden beri ne diyoruz? ' AK Parti 'yi kuran millettir' diyoruz. 'AK Parti'ye yön gösteren millettir' diyoruz. 'AK Parti'yi iktidara getiren millettir' diyoruz. 'AK Parti'yi iktidarda tutacak olan da millettir' diyoruz. Bizim bu millete sadece teşekkür, sadece şükran değil, 15 Temmuz 'da olduğu gibi can borcumuz da var. Dolayısıyla bu millet için ne yapsak, bu ülkeye hangi hizmeti versek, hangi eseri kazandırsak insanlarımızın önüne hangi başarıyı sersek azdır. Biz İstanbul'a ve tüm Türkiye'de her bir insanımıza ulaşmakla, her bir insanımızın derdini dinlemekle, her bir insanımızın gönlünü kazanmakla mükellefiz. Zira AK Parti gönüllüler kadrosudur.Son yıllarda artan sosyal ve siyasi kaos çıkarma denemelerinin, terör örgütlerini ülkenin üzerine salarak huzuru bozma, sınırları taciz etme gayretlerinin, FETÖ ihanet çetesiyle ülkeyi ele geçirme girişimlerinin, finans tuzaklarıyla ekonomiyi çökertme oyunlarının, Türkiye'yi bu hedeflerinden uzaklaştırma gayreti taşıdığını tekrar tekrar anlatmamız gerekiyor. Faiz, kur tartışmaları üzerinden yaşanan son gelişmelerin de bu tablonun bir parçası olduğunu ama Türkiye'nin hedeflerine ulaşacak güce, imkana, kararlılığa sahip bulunduğunu ısrarla söylemeliyiz. Türkiye'yi bu günlere getiren tüm eser ve hizmetlerin altında nasıl AK Parti'nin imzası varsa, ülkemizi 2023'e taşıyacak yeni nesillere, 2053 vizyonunu emanet edecek atılımların da yine AK Parti tarafından gerçekleştirilebileceği gerçeğini herkese göstermeliyiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin hızla inşasından rahatsız olanların, ülkemizi uluslararası alanda geriletmek, iç siyasette yeniden istikrarsızlığa sürüklemek, ekonomide tekrar kendilerine bağımlı kılmak için yaptıkları fütursuz açıklamaları, attıkları sinsi adımları ortaya koymalıyız.İBB Yenikapı'ya sıra sıra dizdiği araçların daha fazlasını, belediyeye doldurdu. Hani İBB'de israf vardı? 'İstanbul için borçlanmak ihanettir' diyerek göreve geldiler. Belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23 milyar liradan planladıkları ile birlikte 61 milyar liraya çıkardılar. Anlaşılan o ki 2024' e kadar bu rakam 100 m-il yar lira sınırına dayanacak. Bunun adı İstanbul'a ihanettir. Bunun adı Türkiye'ye ihanettir.İBB'de İstanbul için yaptıkları hiçbir iş yok. Şimdi utanmadan 'engelleniyoruz' yalanı ile beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Şehri yönetemiyorlar ama maşallah iftira atmayı, yalan söylemeyi iyi başarıyorlar. Çiftçiye, esnafa, İstanbul halkına yalan söylüyorlar. İnşallah önümüzdeki seçimde millet bunların tüm yalanlarını yüzlerine vuracak. İBB Meclisi'nin kahir ekseni AK Partili meclis üyelerinden oluşmaktadır, bütün kayıtlar onlarda da mevcuttur. Sizin o bütün yalanlarınız orada tutuluyor Bay Kemal ve onun müridi, adını vermeyeceğim.Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar ve unutmayın, faiz sebep, enflasyon neticedir. Biz, bu çarkı da inşallah bozacak, milletimi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız.Eğitimde ve sağlıkta gerekli adımları attık. Şehir hastaneleri kurduk. 3 ayda Atatürk Havalimanı'nda ve Anadolu Yakası'nda Samandıra'da tomografisi, MR'ı ve ultrasonografisiyle 1006 odalı hastane yaptık. Kemal, senin gücün bunlara yetmez. Bunlarda yalan... Affedersiniz hal binasını hastane olarak takdim edecek kadar, bunlar yalancı. Ve tabii sonra incelendi, bakıldı ki öyle bir hastane de yok. Bunların hayatı bu.Verdiğimiz mücadele, hatırlayın Gezi olaylarında, 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlere karşı, bu CHP'nin artıklarına, atıklarına karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelemizdir. Verdiğimiz mücadele "Ayasofya'yı minarelerinden kurtaracağız" diyenlere karşıdır. Verdiğimiz mücadele, değerlerinden ve geçmişinden kopartılarak mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir. Şayet bazen öfkeli gözüküyorsak tek sebebi sevdamızdır, tek sebebi davamızdır.AK Parti'nin geçen 19 yılda ülkeye, şehirlere, vatandaşlara kazandırdığı eser ve hizmetleri, bölgeye ve dünyaya verdiği erdemli mesajları tek tek saymaya kalksak saatler değil günlerin yetmez.Buradan 39 belediyemize sesleniyorum. Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Ve bu hayvan barınaklarıyla birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını da unutmayınız. Ne yapıyordu? Ağaçlarda meyveler ve o meyvelerden hayvanların gelip nasiplenmesini temin ediyorlardı. Bunları yapmalıyız, bu bize yakışır.Yerel seçimler öncesinde Kılıçdaroğlu 'Kimseyi işten çıkarmayacağız' demişti. Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkartıp, yerine arlarında terör örgütü ile iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi işe aldılar. Şimdi utanmadan 'Böyle bir şey yok' diyor. İBB'nin önünde hanımları ile beraber o ağlayan insanların gözyaşlarını sen bize anlatma.Kılıçdaroğlu geçen günlerde Şanlıurfa'da belediyeyi kendilerine vermeleri halinde çiftçilere elektriği bedava kullandıracaklarının sözünü verdi. Elektriğin belediyelerin sorumluluğunda olmaması bir yana güya hesap uzmanı bu zatın yaptığı hesap, başlı başına bir felakettir. Ya Bay Kemal, siz daha Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayınızı bile belirlemediniz. Önce şunu bir açıklayın.Vatandaşlarımızı, yalan ve iftirayı, siyasetlerinin merkezine oturtarak, bin bir vaatle karşılarına gelenlerin, tıpkı mahalli seçimlerden sonra yaptıkları gibi ülke yönetimini ellerine geçirmeleri halinde ne büyük felaketlere yol açacaklarına ikna etmeliyiz. Bunları başardığımızda sadece 2023 seçimlerini değil, ülkemizin ve milletimizin geleceğini de garanti altına alacağımızdan emin olunuz.Türkiye'nin küresel krizler karşısındaki dayanıklılığının gerisinde ülkemize kazandırdığımız altyapı var. Yeni ekonomi programımızı bu güçlü alt yapının üzerinde inşa ettik. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine bir el uzatımı mesafeye kadar yaklaştık.