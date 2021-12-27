AK Parti’yi kuran da iktidarda tutacak olan da millettir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Haliç Kongre Merkezi
'nde düzenlenen AK Parti İstanbul
Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
İSTANBUL'U SEVMEK TÜRKİYE'Yİ SEVMEKTİR:
Biz İstanbul
'u şevkle, aşkla seviyoruz. Esasen İstanbul'u sevmek demek Türkiye
'yi sevmek demektir. Allah'ın izniyle görüyorum ki 2023'ün ışıkları ufukta. Maşallah, tebarekallah, bu ne güzellik böyle.
BİZİM BU MİLLETE CAN BORCUMUZ VAR:
İlk günden beri ne diyoruz? 'AK Parti
'yi kuran millettir' diyoruz. 'AK Parti'ye yön gösteren millettir' diyoruz. 'AK Parti'yi iktidara getiren millettir' diyoruz. 'AK Parti'yi iktidarda tutacak olan da millettir' diyoruz. Bizim bu millete sadece teşekkür, sadece şükran değil, 15 Temmuz
'da olduğu gibi can borcumuz da var. Dolayısıyla bu millet için ne yapsak, bu ülkeye hangi hizmeti versek, hangi eseri kazandırsak insanlarımızın önüne hangi başarıyı sersek azdır. Biz İstanbul'a ve tüm Türkiye'de her bir insanımıza ulaşmakla, her bir insanımızın derdini dinlemekle, her bir insanımızın gönlünü kazanmakla mükellefiz. Zira AK Parti gönüllüler kadrosudur.
BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN İNŞASINDAN RAHATSIZ OLANLARIN SİNSİ ADIMLARINI ORTAYA KOYMALIYIZ:
Son yıllarda artan sosyal ve siyasi kaos çıkarma denemelerinin, terör örgütlerini ülkenin üzerine salarak huzuru bozma, sınırları taciz etme gayretlerinin, FETÖ ihanet çetesiyle ülkeyi ele geçirme girişimlerinin, finans tuzaklarıyla ekonomiyi çökertme oyunlarının, Türkiye'yi bu hedeflerinden uzaklaştırma gayreti taşıdığını tekrar tekrar anlatmamız gerekiyor. Faiz, kur tartışmaları üzerinden yaşanan son gelişmelerin de bu tablonun bir parçası olduğunu ama Türkiye'nin hedeflerine ulaşacak güce, imkana, kararlılığa sahip bulunduğunu ısrarla söylemeliyiz. Türkiye'yi bu günlere getiren tüm eser ve hizmetlerin altında nasıl AK Parti'nin imzası varsa, ülkemizi 2023'e taşıyacak yeni nesillere, 2053 vizyonunu emanet edecek atılımların da yine AK Parti tarafından gerçekleştirilebileceği gerçeğini herkese göstermeliyiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin hızla inşasından rahatsız olanların, ülkemizi uluslararası alanda geriletmek, iç siyasette yeniden istikrarsızlığa sürüklemek, ekonomide tekrar kendilerine bağımlı kılmak için yaptıkları fütursuz açıklamaları, attıkları sinsi adımları ortaya koymalıyız.
İBB'NİN BORCUNU 61 MİLYAR LİRAYA ÇIKARANLAR İSTANBUL'A İHANET EDİYOR
HANİ İBB'DE İSRAF VARDI? SIRA SIRA DİZDİĞİNİZ ARAÇLARDAN FAZLASINI BELEDİYEYE DOLDURDUNUZ:
İBB Yenikapı'ya sıra sıra dizdiği araçların daha fazlasını, belediyeye doldurdu. Hani İBB'de israf vardı? 'İstanbul için borçlanmak ihanettir' diyerek göreve geldiler. Belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23 milyar liradan planladıkları ile birlikte 61 milyar liraya çıkardılar. Anlaşılan o ki 2024' e kadar bu rakam 100 m-il yar lira sınırına dayanacak. Bunun adı İstanbul'a ihanettir. Bunun adı Türkiye'ye ihanettir.
'ENGELLENİYORUZ' YALANIYLA BECERİKSİZLİKLERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR:
İBB'de İstanbul için yaptıkları hiçbir iş yok. Şimdi utanmadan 'engelleniyoruz' yalanı ile beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Şehri yönetemiyorlar ama maşallah iftira atmayı, yalan söylemeyi iyi başarıyorlar. Çiftçiye, esnafa, İstanbul halkına yalan söylüyorlar. İnşallah önümüzdeki seçimde millet bunların tüm yalanlarını yüzlerine vuracak. İBB Meclisi'nin kahir ekseni AK Partili meclis üyelerinden oluşmaktadır, bütün kayıtlar onlarda da mevcuttur. Sizin o bütün yalanlarınız orada tutuluyor Bay Kemal ve onun müridi, adını vermeyeceğim.
FAİZ ÇARKINI BOZACAĞIZ
Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar ve unutmayın, faiz sebep, enflasyon neticedir. Biz, bu çarkı da inşallah bozacak, milletimi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız.
HAL BİNASINI HASTANE DİYE SUNDULAR
Eğitimde ve sağlıkta gerekli adımları attık. Şehir hastaneleri kurduk. 3 ayda Atatürk Havalimanı'nda ve Anadolu Yakası'nda Samandıra'da tomografisi, MR'ı ve ultrasonografisiyle 1006 odalı hastane yaptık. Kemal, senin gücün bunlara yetmez. Bunlarda yalan... Affedersiniz hal binasını hastane olarak takdim edecek kadar, bunlar yalancı. Ve tabii sonra incelendi, bakıldı ki öyle bir hastane de yok. Bunların hayatı bu.
'ZULÜM 1453'TE BAŞLADI' DİYENLERE KARŞI MÜCADELE VERİYORUZ
Verdiğimiz mücadele, hatırlayın Gezi olaylarında, 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlere karşı, bu CHP'nin artıklarına, atıklarına karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelemizdir. Verdiğimiz mücadele "Ayasofya'yı minarelerinden kurtaracağız" diyenlere karşıdır. Verdiğimiz mücadele, değerlerinden ve geçmişinden kopartılarak mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir. Şayet bazen öfkeli gözüküyorsak tek sebebi sevdamızdır, tek sebebi davamızdır.
HİZMETLERİMİZİ TEK TEK SAYMAYA GÜNLER YETMEZ
AK Parti'nin geçen 19 yılda ülkeye, şehirlere, vatandaşlara kazandırdığı eser ve hizmetleri, bölgeye ve dünyaya verdiği erdemli mesajları tek tek saymaya kalksak saatler değil günlerin yetmez.
39 BELEDİYEYE SESLENİYORUM: HAYVAN BARINAKLARINI İHMAL ETMEYİN
Buradan 39 belediyemize sesleniyorum. Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Ve bu hayvan barınaklarıyla birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını da unutmayınız. Ne yapıyordu? Ağaçlarda meyveler ve o meyvelerden hayvanların gelip nasiplenmesini temin ediyorlardı. Bunları yapmalıyız, bu bize yakışır.
İBB'NİN ÖNÜNDE GÖZÜ YAŞLI AİLELER NÖBETTE
Yerel seçimler öncesinde Kılıçdaroğlu 'Kimseyi işten çıkarmayacağız' demişti. Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkartıp, yerine arlarında terör örgütü ile iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi işe aldılar. Şimdi utanmadan 'Böyle bir şey yok' diyor. İBB'nin önünde hanımları ile beraber o ağlayan insanların gözyaşlarını sen bize anlatma.
SEN ÖNCE ADAYINI BELİRLE BAY KEMAL
Kılıçdaroğlu geçen günlerde Şanlıurfa'da belediyeyi kendilerine vermeleri halinde çiftçilere elektriği bedava kullandıracaklarının sözünü verdi. Elektriğin belediyelerin sorumluluğunda olmaması bir yana güya hesap uzmanı bu zatın yaptığı hesap, başlı başına bir felakettir. Ya Bay Kemal, siz daha Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayınızı bile belirlemediniz. Önce şunu bir açıklayın.
SİYASETLERİNİN MERKEZİ YALAN VE İFTİRA!
Vatandaşlarımızı, yalan ve iftirayı, siyasetlerinin merkezine oturtarak, bin bir vaatle karşılarına gelenlerin, tıpkı mahalli seçimlerden sonra yaptıkları gibi ülke yönetimini ellerine geçirmeleri halinde ne büyük felaketlere yol açacaklarına ikna etmeliyiz. Bunları başardığımızda sadece 2023 seçimlerini değil, ülkemizin ve milletimizin geleceğini de garanti altına alacağımızdan emin olunuz.
EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ OLMAYA YAKINIZ
Türkiye'nin küresel krizler karşısındaki dayanıklılığının gerisinde ülkemize kazandırdığımız altyapı var. Yeni ekonomi programımızı bu güçlü alt yapının üzerinde inşa ettik. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine bir el uzatımı mesafeye kadar yaklaştık.