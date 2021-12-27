Asiye’ye 4 saatlik operasyon

Gaziantep
'te babasının çalıştığı sitenin bahçesinden oynarken 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş için kritik doku nakli operasyonu başladı. Asiye, Başkan Erdoğan'ın devreye girmesiyle hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
'ne sevk edilmiş, minik kızın tedavisini de Prof. Dr. Ömer Özkan
ve ekibi üstlenmişti. El ve kol nakli ile estetik cerrahi alanında dünyadaki gururumuz olan Özkan tedavi sürecinin başlaması için salı gününü bekleyeceklerini ve Asiye'nin sağlık durumuma göre karar vereceklerini söylemişti. Ancak dün Asiye'nin genel sağlık durumunun doku nakli için uygun olduğuna karar verilerek vakit kaybetmeden operasyon için harekete geçildi. Dün 4 saatlik ilk operasyon gerçekleştirildi. Daha sonraki bir dizi doku nakliyle saldırının Asiye'de bıraktığı izler ortadan kaldırılacak. Öte yandan saldırı anına ilişkin yeni kamera görüntülerinde Asiye'nin basketbol sahasına girer girmez köpekler tarafından saldırıya uğradığı görülüyor. Öte yandan dün Denizli
'de bir Pitbull 13 yaşındaki bir çocuğu yaraladı. Köpeğin sahibi gözaltına alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BABAYA TELEFON:
NAMAZLARIMDA ONUN İÇİN DUA EDECEĞİM
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan
, dün gece Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş
ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Ben devamlı Ömer Bey'le irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin inşallah. Gerek vali bey, gerekse de belediye başkanımız Fatma Hanım
gereğini yapar. Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Allah'tan şifalar diliyorum. Namazlarımda onun için dua edeceğim" dedi.