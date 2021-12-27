Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen müjdeyi açıkladı: Tarihi Glavany Köşkü Nevmekân Kandilli oluyor!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, dün sosyal medya hesabından bir duyuru yaparak, "Sevgili gençler ve tüm Üsküdar âşıkları. Yarın akşam 21.30'da size çok güzel bir haberim, müjdem olacak. Takipte kalın!" ifadelerini kullanmıştı.

NEVMEKÂN KANDİLLİ'NİN MÜJDESİNİ VERDİ

Başkan Türkmen bugün müjdenin ne olduğunu saat 21.30'da sosyal medya hesabından açıkladı. Türkmen resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "21.30'da bir müjdemiz var demiştik! 180 yıllık bir yapı ama 30-40 yıldır metruktu, yok olmak üzereydi. Tarihi Glavany Köşkü'nü tahsis aldık, restorasyona başlıyoruz. 5100 m2'lik, yeşillikler içinde boğaza nazır, rüya gibi bir proje; Nevmekân Kandilli hayırlı olsun Üsküdar!" ifadelerini kullandı.

ÜSKÜDAR'DAKİ DÖRDÜNCÜ NEVMEKÂN





Üsküdar'da Nevmekân Bağlarbaşı, Nevmekân Sahil'den sonra en son Nevmekân Selimiye restorasyon sonrası hizmete açılmıştı. Nevmekân Kandilli ile ilçedeki dördüncü Nevmekân hizmete girmiş olacak.