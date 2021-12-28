Bilim Kurulu üyesi Yavuz’dan yeni dalga uyarısı: Hastaneye yatışlar ve ölümler artabilir

Omicron'un bizden önce görüldüğü ülkelerdeki vaka sayıları takip edilirse durumun ne kadar ciddi olduğunun ortaya çıkacağını belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Her ülke daha önce görmediği sayıda vaka görüyor, kimse aşılıyım ya da bu hastalık hafif geçiyor diye kendine güvenmesin. Özellikle hatırlatma dozunu yaptırmamış olanlarda aşılar istenildiği kadar korumayabiliyor. Aşısız olan ya da hastalığı hiç geçirmemiş olan grupta hastalığın hafif seyredip seyretmediği konusu netleşmiş değil. Omicron'da 2-3 kat daha fazla enfeksiyon geçiriliyor. Toplamda ölen ve hastaneye yatanların sayısı önceki piklerin çok üstüne çıkabilir. Bu durumda hastanelerin tıkanma ihtimali var ve özellikle yoğun bakımlarda yatak sorunu bile yaşanabilir. Ben herkesin özellikle yılbaşında aklını başına toplamasını ve bilimsel verilerin öngörülerine uyarak hayatını düzenlemesini öneriyorum. Vaka sayısı ve ölüm oranlarında en az rakamlara ulaşmak istiyorsak bilimin önderliğini kabul etmemiz gerekiyor buna göre hareket etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"AKILCI OLUN TEDBİRLERE UYUN"

İnsanları akılcı olmaya ve tedbirlere uymaya davet ettiğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti: "3 doz aşılı olup hastalığı hafif geçireceğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama sizin bulaştırdığınız virüs toplumda yayılıp eninde sonun öldürecek birilerini bulabiliyor. Şu an Türkiye'de Omicron çok fazla yayılmadığı halde 200 tane ölüm var. Esas amacımız toplumda enfeksiyonun yayılmasını önlemek. Aşılı da olsanız aşısız da olsanız topluma enfeksiyon yayılmasına katkınız oluyor. Aşılarını tamamlamış olanalrın ağır hastalık geçirmeyeceğini biliyoruz ama bağışıklığı baskılanmış kişilerde aşılarını tamamlamış olsalar bile ölüm olabiliyor. Aşı ölüm oranlarını azaltıyor ama yüzde 100 değil. 100 kişi ölecekse 20 kişi ölüyor 80'i kurtuluyor ama o 20 kişiyi de korumak için toplumdaki enfeksiyonun bulaşmasını azaltmamız gerekiyor. Bunu da ancak maske, mesafe önlemleriyle başarabiliriz. Bu virüsün mekanizması, nasıl yayıldığı ve aşıların ne kadar koruduğu belli. Dünya Sağlık Örgütü Omicron'dan sonra yılbaşı partisi yapılmaması konusunda uyardı. Bütün Avrupa teyakkuzda ve bu uyarılar kafadan atılarak yapılmıyor, binlerce kanıta dayanıyor. Bilimsel veriler bir şeyin yüzde 90 gerçekleşeceğini söylüyorsa bunu ciddiye almak zorundayız."